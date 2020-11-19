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余茂春：北京作為 逼美改變戰略

記者呂佳蓉／綜合報導
美國國務卿龐培歐的顧問余茂春。(取材自美國國務院網站)
美國國務卿龐培歐的顧問余茂春。(取材自美國國務院網站)

美國前駐華大使羅德近日表示，美國在台灣問題上不應破除一個中國政策，對此美國國務院首席中國政策顧問余茂春表示，中國政府現在逐漸逼迫美方對此做出非常深刻思考，不是美方在採取強烈或溫和的對台政策，是中方的所作所為，逼迫美方採取一種更加現實的對策。

美國之音昨刊登余茂春專訪。他表示，中國逼迫美方深刻思考，比如美方曾相信中國提的「一國兩制」，而中國在香港的「一國兩制」是做給台灣看的樣板，但香港這個樣板完全失去效力，所以是中國的作為，在很多方面逼迫美國採一種更現實的政策。

余茂春說，對華政策在本屆的美國政府中占頭號地位，幾十年後看川普政府最大成就，就是領導全世界對中共統治的中國有了重新的戰略定義。

余茂春強調，美國拋棄打「中國牌」，而是制定美國的對華政策；在對華政策中拋棄了幻想，放棄以接觸為中心；以及釐清中共與中國人民的關係。這三點是對華政策理念的根本改變，也因此有不同做法。

在具體操作上，余茂春說，首先是以不信中共的承諾為基礎，要求中共根據實際情況來核實，即「不信任，要核實」；第二採取對等原則來處理雙邊關係；第三是實行以結果為中心的接觸政策，減少冗長、毫無意義的戰略對話；第四是在接觸方式上改變雙邊關係的透明度與坦誠；最後，強調制裁措施。

他並強調，在新疆、台灣與香港問題上，川普政府希望用比較坦誠和公開的方式與中共交涉，以前所謂的閉門交談、通過中介人秘密交易的做法已一去不復返。

中國 美國 中共

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