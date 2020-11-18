孟晚舟案恢復審理 涉交資料給FBI的關鍵證人拒出庭
加拿大卑詩省高等法院周一恢復審理中國電訊設備生產商華為副董事長兼首席財務官孟晚舟引渡案，孟的律師質疑，加國執法部門在拘捕孟的過程中，存在濫用程序問題，更指參與拘捕孟晚舟、現已退休的加拿大皇家騎警警官Ben Chang拒絕出庭作供。
香港文匯報報導，由於Ben涉嫌將孟晚舟的電子裝置交給美國聯邦調查局（FBI），孟晚舟律師對他拒絕出庭深表關注，稱可能導致「許多後果」。
新一輪聆訊由前日開始至本月20日，以及本月23日至27日，合共10天，焦點之一是被加拿大主流媒體形容為關鍵證人的Ben在諮詢律師後，拒絕出庭接受質詢。
據報導，孟晚舟的律師帕克指出，孟晚舟前年12月1日在溫哥華機場被捕，加國警方和邊境服務局人員查問孟晚舟期間，沒收孟晚舟的手機、平板電腦和手提電腦，FBI官員其後告知當時任職警方金融誠信部門主管的Ben，要求他提供電子裝置的電子序號號碼等資料，Ben在早前提交的書面證詞中，聲稱拒絕了FBI的要求，但另一警官格拉夫的記錄顯示，其同僚達里瓦爾告訴她，Ben已把資料送交美方。
報導引述孟晚舟律師團隊指出，Ben、格拉夫和達里瓦爾的宣誓證供明顯不一致，質疑他們的誠信，但去年已退休的Ben拒絕出庭作供，只會產生更多問題。
報導稱，到庭旁聽的華為加拿大企業事務副總裁維爾希也表示，3名證人的口供矛盾，情況值得關注，稱「所有人都有權獲得公平審訊，最重要是公開所有證據。」
報導表示，在前日的聆訊中，兩名加拿大邊境服務局官員出庭，就行動細節接受控辯雙方詢問，其中一名參與查問孟晚舟的官員迪隆表示，孟晚舟被查問初期神情平靜，較願意回答問題，但其後顯得有點不耐煩，表示希望知道自己為何被問話如此長時間。當迪隆問到華為在美國的活動時，孟晚舟僅稱華為沒有在美國出售產品，但表示不知原因，迪隆向孟晚舟稱很難相信她這番話，孟晚舟承認或許是基於安全原因。
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