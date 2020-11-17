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澳空姐打中製新冠疫苗 回國卻被笑「現在哪有疫苗」

記者蔡敏姿／綜合報導
澳籍空姐克羅斯。（取材自YouTube）
澳籍空姐克羅斯。（取材自YouTube）

新冠肺炎疫苗將普及，澳洲一名空服員接種中國國藥集團的新冠疫苗，她可能是澳洲接種新冠疫苗第一人。不過，這名空姐回到澳洲後，還是受到機場衛生人員質疑。空姐稱，對方好像覺得自己「犯了錯」，並說「你知道是沒有疫苗的」。

香港經濟日報報導，澳洲空姐克羅斯（Rochelle Crossley）早前在阿拉伯聯合大公國接種中國國藥集團的新冠疫苗。克羅斯是阿拉伯聯合大公國阿提哈德航空（Etihad Airways）的員工，公司大本營位於阿布達比，而國藥集團疫苗正在當地進行最後階段臨床試驗。

來源：9 News Australia YouTube

不過，克羅斯回到澳洲時，卻受到檢疫人員懷疑。克羅斯拿著疫苗接種文件抵達雪梨機場後，衛生官員感到困惑。克羅斯形容：「他們看著我，好像我是個犯了錯的人，並稱你知道現在是沒有疫苗的。」其中一名機場護士甚至以為克羅斯把新冠疫苗和流感疫苗搞混了。

克羅斯解釋，自己接種中國新冠疫苗，是因為染病的恐懼大於疫苗的恐懼。克羅斯一共打兩針疫苗，第一針後有點咳嗽，但到第二針時已沒有問題。她又稱，每個人接種疫苗後副作用都不同，但主要只是手臂酸痛。

澳洲籍空姐克羅斯日前在中東接種中國製的新冠疫苗，入境澳洲時卻被澳洲官員質疑目前世...
澳洲籍空姐克羅斯日前在中東接種中國製的新冠疫苗，入境澳洲時卻被澳洲官員質疑目前世界上還沒有新冠疫苗。圖為中製新冠疫苗樣本。（新華社）

克羅斯最後仍要按照澳洲當局規定，在一家酒店隔離後，才回家與親人團聚。據悉，中國國藥集團旗下中國生物公司的新冠疫苗，已在阿拉伯聯合大公國為3萬人注射，包括阿拉伯聯合大公國總理兼杜拜酋長阿勒馬圖克姆（Mohammed Bin Rashid Al Maktoum）。阿提哈德航空亦安排了部分前線員工接種中國疫苗。

國藥集團官網顯示，公司研發的新冠疫苗三期臨床試驗正在阿拉伯聯合大公國、巴林、埃及、約旦、摩洛哥、秘魯、阿根廷等國家順利推進，接種志願者超過5萬人。

流感疫苗 澳洲 中國

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