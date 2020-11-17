北方全面復工… 北京、華北出現今冬以來最大霧霾

北京天際線再度染灰，成為當地最熱話題。（中新社）

在中國 北方全面供暖與全面復工後，北京 、華北等地出現今冬以來最大的霧霾天，其中北京16日全天整體為四級中度汙染級別，部分地區達到五級重度汙染。

「霧霾又回來了？」許多北京人這兩天的話題都圍繞在霧霾天重返北京。

這波霧霾是自14日開始，15日下午開始變得更差，到16日天空一片灰濛濛，能見度很差。

事實上，整個華北幾乎都是這樣的霧霾天氣，根據16日美國駐北京大使館實時空氣質量指數 （AQI）的統計，北京城區都是「不健康」的中度汙染級別（紅色），ＰＭ2.5指數都在170十多到180多。到了河北石家莊周遭城市，更上升到「非常不健康」的重度汙染級別（紫色），ＰＭ2.5都在200以上。

中央氣象台官網16日表示，華北大部分地區、黃淮中西部、汾渭平原等地有輕至中度霾，河北西南部沿山局部地區有重度霾。

山東、河南、江蘇中北部、浙江北部、遼東半島等地的部分地區有大霧天氣等。

北京市生態環境監測中心官方微博16日表示，北京市受東部弱高壓作用，地面偏東風，濕度較大，中層為偏南風，擴散條件總體不利，預計全天整體為四級中度汙染，部分地點可能達到五級重度汙染，民眾要減少戶外活動。

中國中科院大氣物理研究所研究員王自發表示，冬季供暖和工業生產帶來汙染物排放量增加，是導致近期京津冀及周邊地區大氣汙染的主因。

王自發解釋，通過對區域內典型工業城市工業生產活動水準的分析，各類主要工業產品產量均比去年同期增加，汙染物排放量增多，再加上冬季供暖的影響，汙染物排放量處於高位。一旦遇到高濕、靜穩等不利氣象條件，就會出現重汙染天氣。

尤其京津冀中南部城市受逆溫、飽和高濕、水平風場輻合等不利氣象因素綜合影響，是本次汙染形勢最為嚴重的地區，預計多個城市將達到中至重度汙染級別，其中石家莊、邢台、邯鄲等城市出現短時嚴重汙染風險。

不過預計17日晚上起將有較強一波降水過程過境華北地區，屆時應可改善這波今冬以來最嚴重的一次霧霾天氣。