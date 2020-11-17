底定!華為賣次品牌 深圳智信接「榮耀」自救

華為正式宣布出售「榮耀」手機業務，將不再持有新榮耀公司的任何股份。（美聯社）

中國 通信巨頭華為 次品牌榮耀出售終於塵埃落定。華為17日在官網發布聲明，表示收購方是30多家榮耀代理商、經銷商聯合組成的深圳智信發起了這次收購，這也是榮耀相關產業鏈發起的一場自救行為，讓榮耀通路和供應商能夠得以延續。

深圳智信新信息技術公司17日也在深圳特區報發布聲明，表示已經與華為投資 控股有限公司簽署收購協議，根據協議，深圳智信完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購，出售後華為不再持有新榮耀的任何股份，不過未公布收購金額。

根據科技網站虎嘯網報導，這次交易價值約為400億美元(約60.8億人民幣)。

根據中國國家信息企業公示系統，深圳智信新於2020年9月27日成立，註冊資本1億元，其中深圳國資委全資控股的深圳智慧城市科技發展集團持股98.6%，深圳國資協同發展私募基金合夥企業持股1.4%，該基金的出資人包括北京松聯科技、北京普天太力通信等在內的30多家榮耀代理商、經銷商。

聲明指出，這次收購既是榮耀相關產業鏈發起的一場自救和市場化投資，能最大化地保障消費者、通路、供應商、合作夥伴及員工的利益；更是一次產業互補，全體股東將全力支持新榮耀，讓新榮耀在資源、品牌、生產、通路、服務等方面汲取各方優勢，更高效地參與到市場競爭中。

聲明還表示，所有權的變化不會影響榮耀發展的方向，榮耀高層及團隊將保持穩定，深圳智信承諾，作為投資新榮耀的經銷商和代理商，未來只享有財務上的投資回報，在業務側將遵循公平交易的市場化原則，與其他經銷商、代理商享受同等機會。

華為打造的網路手機品牌榮耀，於2013年12月16日正式發布，以網路創新的輕資產模式，推出榮耀3C、榮耀3X及華為喵王，成為華為終端發展史上的里程碑。

四年後，榮耀以5450萬支的銷量、789億元銷售額，登上中國網路手機第一的寶座。

根據第三方調查公司GFK的數據顯示，2019年中國手機行業整體大幅下滑近10%的背景下，榮耀在中國市占率整體達到13%，成為排名第四、增長第二的手機品牌。