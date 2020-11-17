中國主導RCEP 美媒示警：世界不會再等美國了

中國商務部長鍾山（右）15日在北京人民大會堂代表中國簽署RCEP，總理李克強（左）見證。（Getty Images）

中國 、日本、澳洲等亞太國家15日簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP ），將組成世界最大自貿區，對此，德國媒體認為最大輸家是美國 ，亞洲將誕生足以與美抗衡的經濟圈。美國媒體則分析，RCEP是對美國總統當選人白登的一個挑戰，「世界不會再等美國了」。

中央社引述南德日報指出，北京很清楚白登上台後，歐洲將重新信任美國，中國需要新的盟邦來反制，因此突然改變立場願意讓步，祝賀白登當選後不到48小時即簽署RCEP，可說是戰略上一大成功。

德國第一電視台評論，中國與14個亞太國家簽署自由貿易協定，可說是教訓了主張保護主義的美國總統川普，最大的輸家是美國。中國從此可減少對北美的仰賴，亞洲將誕生足以與美國「脫鉤」政策抗衡的經濟圈。

第一電視台認為，美國原本打算透過「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP）來對抗中國，可是這個協定因為川普痛恨多邊主義而無疾而終。如今這個新的自由貿易區沒有規範環保標準、工會的自主性和工人權益，可說相當具有中國特色，川普原本努力抑制中國崛起，看來結果適得其反。

紐約時報報導，白登將於明年1月就職，貿易和中國已成為困難重重的問題。

TPP仍充滿爭議，白登還沒有表示他就職後，是否會重新加入已被重新命名為「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP）的協議。但分析人士說，這不太可能是優先事項。

在一些貿易專家看來，RCEP的簽署表明，世界上的其他國家不會等美國。歐盟也在加快步伐進行貿易談判。隨著其他國家簽署新的協議，美國出口商可能會逐漸失去市場。

華爾街日報也認為，「協定給白登政府帶來了一個早期挑戰。雖然白登暫時不想簽訂任何新的貿易協定，並希望用更加強有力的外交政策團結盟友、對抗中國，但RCEP標誌著別的國家，包括日韓等美國盟友，同時也在向前發展。」

日本雜誌「外交學者」稱，雖然RCEP短期內帶來的戰略影響可能很難感知，但它的影響是深遠的。

智庫卡內基國際和平基金會專家埃文·費根鮑姆（Evan Feigenbaum）稱，這兩個協定（CPTPP和RCEP）「將制定下個時代亞洲的貿易投資標準」，但美國不在這兩個協定之內。

BBC中文網指出，美國對中國的貿易調查與限制，對中國經濟及貿易造成重大影響，中國有必要尋求突破限制。而中國要實現「一帶一路」戰略，也有重新構建全球貿易體系的必要。RCEP將成為重要的基礎，為中國制定貿易規則爭取主動權。