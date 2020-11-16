山頭變微波爐？金燦榮：中國用「微波武器」擊退印軍

中國人民大學國際關係學院副院長、美國問題專家金燦榮近日出席一個講座時表示，解放軍曾在中印有主權爭議的班公湖的邊境地區使用微波武器擊退印軍。（視頻截圖）

中國人民大學國際關係學院副院長、美國 問題專家金燦榮近日出席一個講座時表示，解放軍曾在中印有主權爭議的班公湖的邊境地區使用微波武器擊退印軍，成功奪回山頭。該講座的錄影視頻近日在網路上流傳。

香港01報導，金燦榮在影片中表示，印軍曾在班公湖南岸搶占了兩個山頭，上級要求前線部隊奪回山頭，但不許開槍。於是部隊使用微波武器，「在山底下放微波，把山頂變成了一個微波爐」，山頂上的印軍一刻鐘以後「全部開始嘔吐，站不起來，跑了」，最終解放軍將山頭奪回。

另據法廣報導，印度媒體曾報導印軍近日遭疑似聲波、微波武器攻擊的細節，印媒稱，印度特種部隊所有士兵，在事發當晚均出現噁心嘔吐、無法入睡的癥狀，多人精神崩潰，喪失作戰能力。印軍指揮官最終決定放棄該處兩座山頭；士兵撤離高地後，癥狀隨即消失。

微波武器又叫射頻武器或電磁脈衝武器，它是利用高能量的電磁波輻射去攻擊和毀傷目標的武器，可以用來殺傷人員，也可以用於摧毀電子設備。

中國並非第一次疑似使用微波武器。美國駐廣州總領事館2018年5月時傳出多名職員、家眷接連聽到不尋常聲音，以致懷疑腦部受損；位於北京的駐華大使館 和駐上海的總領事館後來也傳出疑遭攻擊案例。

無獨有偶，2016年美國駐古巴 大使館的職員亦疑似遭到「神秘聲音」攻擊後感到身體不適。紐約時報在2018年當時報導稱，專家相信駐古巴的美國外交人員可能是受到「微波武器」攻擊。

金燦榮並未在視頻中提到微波武器使用的時間與詳細地點。

來源：狗叔看媒体 YouTube