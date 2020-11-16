新建自貿關係 中日首次關稅雙減

中國商務部副部長王受文表示，RCEP協定簽署是東亞區域經濟一體化新的里程碑。(新華社)

區域全面經濟夥伴協定（RCEP）昨正式簽署。中國 財政部表示，將以「立即降至零關稅 、十年內降至零關稅」的承諾為主，積極推進與各成員國間關稅減讓。

備受矚目的是，在RCEP架構下，中國和日本首次達成了雙邊關稅減讓安排，實現歷史性突破，十年内將降至零關稅。RCEP協定簽署，讓此前並沒有雙邊貿易機制的中日兩國，今後在經貿關係上，包括投資、消費、降低企業貿易成本，將有進一步發展。

央視新聞報導，RCEP第四次領導人會議昨以視訊方式舉行，中國商務部 長鍾山代表中國政府簽署協定，中國商務部副部長王受文則就相關問題接受媒體採訪。王受文表示，RCEP協定簽署是東亞區域經濟一體化新的里程碑，同時，RCEP也將為亞太自貿區（FTAAP）進程提供實現路徑和有力推動。

王受文指出，透過RCEP新建立中日自貿關係，中國與RCEP區域內其他自貿夥伴的貿易占全部貿易覆蓋率將由目前的27%提升到35%。RCEP的達成將有助於擴大中國出口市場空間，有利於穩外貿、穩外資。

至於RCEP何時可以生效實施，王受文表示，協定生效需15個成員中至少九個成員批准，其中要至少包括六個東協成員國和中國、日本、南韓、澳洲和紐西蘭當中至少三個國家。現在協定已經簽署，接下來RCEP各成員將各自履行國內法律審批程序。