RCEP簽署 紐時：中國更鞏固區域經濟強權形象

RCEP成員國以視訊會議形式，15日簽署這項自由貿易協定。（新華社）

中國 、南韓、日本和澳洲等15國昨天簽署全球最大的貿易協定「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）。中國國務院總理李克強宣示這是多邊主義和自由貿易的勝利。分析稱，RCEP有助中國減緩在中美貿易戰下所受衝擊，並填補美國 退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP）後的空缺。

央視新聞報導，RCEP第四次領袖會議昨以視訊方式舉行，中國商務部長鍾山代表中國政府簽署協定。李克強透過視頻在RCEP領袖會議表示，RCEP不僅在東亞區域合作極具標誌性意義，更是多邊主義和自由貿易的勝利，在當前國際形勢下，RCEP表明不是衝突與對抗，不是以鄰為壑、隔岸觀火，而是向世界表明開放合作是實現各國互利共贏的必然之路。

商務部副部長王受文接受媒體採訪時表示，RCEP協定簽署是東亞區域經濟一體化新的里程碑。財政部表示，未來將以「立即降至零關稅 、十年內降至零關稅」的承諾為主，積極推進與各成員國間關稅減讓。

對此，紐約時報分析指出，RCEP未大幅改變現狀，卻象徵中國對東南亞的經濟影響力逐步增加，能進一步鞏固中國是區域最重要經濟強權的形象。分析並引述華府智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員瑪麗．洛夫利說，RCEP降低貿易壁壘，會「讓外國企業有更多彈性在美中兩大強權之間穿梭」。

美國在前總統歐巴馬時期即推出涵蓋規模比RCEP大的「跨太平洋夥伴協定」（TPP），原因之一就是擔憂中國與鄰近國家加強經貿整合，但美國總統川普2017年退出了TPP，TPP其餘11個成員國自組「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。美國總統當選人白登尚未表明是否重新加入CPTPP。但RCEP的簽署，意味著世界其他國家不會等待美國，美國出口商可能逐漸失去優勢。

自由亞洲電台分析指出，RCEP排除了美國參與，輿論界也傾向將RCEP與TPP做比較；有人認為，RCEP的簽署讓中國填補了美國退出TPP後的空缺。

不過，對於中國是「贏家」的說法，環球時報總編輯胡錫進15日反駁表示，西方一些媒體突出了RCEP「由中國主導」或協定「幫著中國擴大在亞洲影響力」等表述，事實上，RCEP是東盟發起，且協定裡有多個美國亞太的主要盟友，中國根本主導不了那些國家的態度。美國和一些西方精英們稱中國是「最大贏家」的說法，是對中國成見太深，評判能力出了問題。

胡錫進稱，如果說中國這一次是「贏家」，只能說中國「贏」的方式真的就是與RCEP各成員國「共贏」。中國找到了一種在充滿不信任、甚至冷戰思維的世界上不斷發展自己的穩定開放路線，這就是中國的力量所在。