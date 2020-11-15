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Netflix找日導拍水滸傳 中網友質疑：108條好漢講英語？

中國新聞組／北京15日電
「王者天下」導演佐藤信介再度與Netflix合作。(natalie.mu)
「王者天下」導演佐藤信介再度與Netflix合作。(natalie.mu)

繼宣布改編中國科幻作家劉慈欣「三體」之後，美國網路影片串流平台Netflix 13日再宣布將開拍電影「水滸傳」未來主義版本，電影由日本導演佐藤信介執導。有網民認為值得期待，但更多的網民不滿中國古典名著為何由日本導演來拍，紛紛質疑「梁山108好漢是要講英語，還是拿機關槍」、「放過水滸傳吧」。

綜合港媒報導，這是Netflix今年第二次宣布將製作由中國文學作品改編的影視作品。該片將由日本導演佐藤信介執導，編劇則由Matt Sand擔任，另製片人將由Eric Newman及Bryan Unkeless出任。

水滸傳由元末明初小說家施耐庵原著，講述宋朝108好漢迫上梁山起義造反的故事。Netflix指出，水滸傳（The Water Margin）電影這會是中國經典文學小說的「未來主義版本」（futuristic take），這部動作冒險傳奇大片充滿「榮譽、浪漫和陰謀」，故事會探討關於「忠誠、領導能力，和不計個人代價面對社會問題的責任」等議題。

日本佐藤信介去年導演戰國時代電影「王者天下」在日本大賣57.3億日圓，奪下年度真人版電影賣座冠軍。有網民對於改編電影的消息期待，但更多人卻是持負面反應，認為Netflix改編的版本脫離故事背景設定。

「王者天下」在豆瓣評分僅6.4，再加上日前遭受批評的迪士尼真人版「花木蘭」，網友吐槽「好萊塢拍的東方風格，或以東方文學改編的電影、電視劇都不倫不類的」，「日本翻拍的『西遊記』，唐僧是女的」，「你有改編的權利，我也做好了罵你的準備」，「說不定潘金蓮會變成代表女權的角色？」

但也有網友比較中立的提出Netflix未在中國推出該電影，「人家又不是拍給你們看的」，更多的期許是中國應加強本土影視文化的輸出，將被動轉化為主動。

報導指出，Netflix此前取得「三體」的海外改編權，並由「權力的遊戲」的兩名導演擔任編劇和監製。但因劉慈欣接受美媒採訪時為中國新疆政策辯護，導致多位美國議員致函Netflix要求「認真重新考慮」改編計畫。

Netflix宣布將拍攝新電影「水滸傳」。（取材自amazon.com）
Netflix宣布將拍攝新電影「水滸傳」。（取材自amazon.com）

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