超過美國！彭博：中2035年成世界最大經濟體

一項調查指出，中國可能將是今年唯一保持增長的經濟體。（取材自中新網）

美國 「彭博商業周刊」網站近日刊文指出，中國 2035年將超過美國成世界最大經濟體。中國的崛起不過是已然開始並將在今後幾十年加速的一個更宏大轉變的組成部分。

參考消息網報導，該文作者為彭博社經濟部首席經濟學家湯姆·奧爾利克和彭博社經濟部經濟學家比約恩·範魯瓦耶。

報導引述該文指出，1991年，蘇聯解體助長了狂妄的「歷史終結論」，導致西方對中國崛起視而不見。至2020年，中國已崛起為全球主要強國。彭博社經濟部預測，到2035年，中國將超過美國成為世界最大的經濟體，或許也將成為世界最強大的政治角色。

彭博社經濟部利用一個增長核算框架：把勞動力、資本和生產率所做貢獻加在一起，預測了從美國到迦納的39國從現在起一直到2050年的潛在國內生產總值（GDP）。

結果表明，經濟重心正在從西方轉向東方，從發達經濟體轉向新興市場 ，從自由市場轉向國家控制。這種轉變已經在顛覆全球政治、經濟和市場。這還只是開端。

文章稱，亞洲的人口目前已占全球的一半以上，到2050年，亞洲也將貢獻世界經濟產出的一半以上。北美和歐洲將節節敗退。

這主要受中國和印度崛起的推動，新興市場在全球GDP中所占份額也在飆升。2000年，新興市場占全球產出的約五分之一。2042年，新興市場將超過發達經濟體成為全球GDP的最大貢獻者；到2050年，它們將貢獻全球GDP的60%左右。

文章並指，讓人感受更深的將是國家之間相對力量的轉移。據預測，2033年，印度將超過日本成為世界第三大經濟體。2035年，中國將超過美國成為世界最大經濟體。到2050年，印尼或許會躋身前列。世界大型經濟體中將有3個是亞洲新興市場國家。