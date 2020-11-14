破賭王紀錄!中國「國寶級」鋼琴大師劉詩昆 81歲再當爸

劉詩昆與孫穎。（取材自上游新聞）

中國 81歲「國寶級」鋼琴大師劉詩昆再當爸，44歲的太太孫穎本月初在美國 誕下女兒，劉詩昆也打破「賭王」何鴻燊以78歲之齡與四太梁安琪誕下小女兒的紀錄，成為創造生育奇蹟的「高齡爸爸」。

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劉詩昆的第一任妻子葉向真是中共元老葉劍英的女兒，兩人生的兒子劉曉迎今年已56歲；劉詩昆與第二任妻子蓋燕亦也生了現年24歲兒子Benny，孫穎則是劉詩昆的第三任妻子。

劉詩昆與孫穎2001年相識，2017年在美國拉斯維加斯註冊結婚。香港 01報導，孫穎本月初在美國誕下重6.15磅的女兒，兩人為愛女取名劉蓓蓓，乳名貝貝，意思是父母的心肝寶貝。

新冠病毒肆虐，美國疫情嚴峻，儘管不少好友力勸，劉詩昆夫婦仍堅持冒險來美待產，夫婦住在美國一間獨棟別墅，劉詩昆更大手筆在美國及香港兩地聘請月嫂，為妻女提供最好的照顧。

上游新聞報導，媒體13日向孫穎致電求證生女一事時，她仍難掩喜悅，但只低調以短信回覆：「這是我人生最開心的時刻，我非常自豪，同時這也是我一份最珍貴、最開心的生日禮物，眼淚奪眶而出，太美妙！我要把貝貝也培養成一個堅韌不拔的女生。永不放棄自己的理想，無論多麼艱辛困難。」

值得一提的是，11月15日是孫穎的45歲生日。孫穎的好友則透露，其實孫穎沒想過要生寶寶，「但是她就好像一份禮物，給夫妻倆注入新生命，讓他們的人生變得更加圓滿，相信寶寶可以傳承到爸爸媽媽的藝術人生夢」。

孫穎並在自己的朋友圈中曬出了數張貝貝的正面照片與小視頻，僅向親密的親友分享並公布了得女的喜訊。其中一張相片，劉詩昆的手指伸向貝貝，十分溫馨。

報導說，作為蜚聲國際的中國鋼琴家，劉詩昆情路坎坷，經歷了兩段不愉快的婚姻。在劉詩昆與前妻鬧得不愉快期間，孫穎一直在劉詩昆身邊支持，也因此被劉詩昆視為靈魂伴侶。