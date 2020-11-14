整改難免…專家預言螞蟻將蛻變「愛國鳳凰」

螞蟻IPO暫緩，據傳與馬雲日前發表的言論有關。(新華社)

在中國 人民銀行、銀保監會等四大部委，約談螞蟻集團實際控制人馬雲等高層後，規模高達350億美元的股票發行案，隔天在香港與上海兩地同時喊卡。螞蟻集團真正的罪過，也許並不是賺了太多錢，但對整個社會的金融槓桿影響力太大，等於踩到政府的線。螞蟻恐被迫整改，外界預期或將變成「愛國鳳凰」。

彭博資訊作家高燦銘（Tim Culpan）在專欄指出，中國的國有銀行屬政策工具，螞蟻集團不僅控制著規模日漸龐大的支付平台，貸款和理財業務也開始超越競爭對手。

北京 以「監管環境變化」為由暫緩螞蟻IPO，無非是想表明，螞蟻集團更像是一家金融機構而非科技公司，馬雲和螞蟻恐怕無法再以科技公司的身分在金融體系裡肆無忌憚。

如果螞蟻能從科技同業取經，或許就能安然度過此次「劫難」。該集團未來的道路似乎很明確；與其關閉公司、完全撤銷其IPO，北京當局可能會迫使其業務模式做出重大調整。

騰訊和百度等科技大咖都有類似經歷：反思、懺悔、整改。解決了監管問題後，它們變得更加「愛國」。而要想知道塵埃落定以後，螞蟻集團會是怎樣一番面貌，可看看當局較長期的目標。

高燦銘認為，北京的目標之一是加密貨幣 。數字貨幣的戰略之一是要拉一把那些在其他科技領域發展比較落後的傳統銀行。預料螞蟻集團將會擁護這個虛擬的人民幣貨幣。

另一個目標則是擴大監視範圍。數據可以提供各類訊息，比較令人質疑的用途包括跟蹤個人、鎮壓異見人士等，但是找出經濟的數位足跡，可以提高資本配置、資金借貸、甚至供應鏈管理的效率。

高燦銘預測，螞蟻集團接下來會向監管層開放攫取數位資訊的管道，一方面說明其運作模式，另一方面也證明其模式確能善加管理風險。而中國政府也能因此獲得更多資訊，從而構建一個更廣泛的經濟和公民的模型。

事件之後，螞蟻集團和中國政府最後應該會各退一步，達成折衷方案。最後，螞蟻集團或許便可像北京希望的那樣，變成一隻愛國的金融科技「鳳凰」，從IPO喊停事件中「涅磐」。