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網傳中國殲20空中加油照 「打擊擴至關島」

中國新聞組／北京14日電
網傳殲20與運20空中加油機首次進行空中加油演練照片。（取材自微博）
網傳殲20與運20空中加油機首次進行空中加油演練照片。（取材自微博）

中國大陸近日網路上傳出殲20隱形戰機與新型運20空中加油機首次進行空中對接加油操演的圖片，引發網上高度關注。台灣媒體引述中國大陸媒體有分析稱，經空中加油而加大航程的殲20戰機可對關島等第二島鏈美軍基地執行專門的打擊任務，阻斷美軍援台「空中走廊」。

法廣網引述台媒報導稱，殲20首次對接運20空中加油照曝光，打擊半徑擴至關島。台媒引述大陸媒體說，美國大選接近落幕之際，中美關係仍續緊張，許多人關切美國總統川普可能任期最後70天採取瘋狂舉措挑動美中之間的軍事危機。據多維新聞說，大陸軍機近期持續擾台，同時也在11月11日解放軍空軍建軍71周年發布視頻，展示解放軍空軍快速發展的成果。在兩岸關係與美中關係緊張程度持續升高之際，大陸發布有關軍事訊息值得注意。這次殲20首次進行空中加油，也是運20加油機的首次，這兩款主力機種同時對接操演，對解放軍空軍有重要意義。

據報導，這組疑似解放軍空軍新型運20加油機為殲20隱形戰鬥機進行空中加油的畫面在網上流傳，照片雖然較為模糊，但明顯的展示出傳言已久的運20改裝成空中加油機已經完成，開始進入實戰操演，與之進行空中加油對接的殲20戰機也是這款戰機首次曝光空中加油畫面。

殲20。（視頻截圖）
殲20。（視頻截圖）

多維新聞報導，空中加油機是解放軍空軍目前急需的戰略裝備，現有轟油6加油機先天限制載油量過小，難以滿足現有需求。而運20加油機採用了先進的模組化機身加油單元（FRU）設計，有效提高空中加油時的燃油流量。此外，運20加油機設計上加強模組化功能，以便需要時能將運20運輸機在短時間裡改裝成加油機或是反向改裝。

台媒引述消息指出，殲20戰機是大陸自主研製的隱形戰機，若能配合運20加油機使用，其作戰半徑將會增加，由原有的1700公里增加至2500公里，其意義在於中國空軍力量可以對關島等第二島鏈美軍基地執行專門的打擊任務，阻斷其援台的「空中走廊」。

殲20。（視頻截圖）
殲20。（視頻截圖）

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