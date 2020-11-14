英智庫：中國戰機趕超俄羅斯 2戰後世界空軍格局劇變

報告說，在高端戰機方面，成飛的殲20成為美國洛克希德馬丁的F-35和F-22以外唯一部署的戰機。(新華社)

英國智庫發表政策評估報告分析了中國 和俄羅斯 目前空軍能力以及未來威脅，指出中國在戰鬥機製造領域正在趕超俄羅斯，二戰後世界空軍格局劇變。

BBC報導，英國智庫皇家 聯合三軍研究所（RUSI）最近的報導說，俄羅斯和中國的戰鬥機發展路徑不同，中國在傳感器、數據連結、武器系統和隱身技術方面明顯領先。俄羅斯僅在航空發動機一項保持了領先地位。

皇家聯合三軍研究所研究員布朗克（Justin Bronk）撰寫的報告認為，俄羅斯和中國都廣泛依賴蘇27的衍生型號戰機，兩國都在發展隱身戰機，而且都發展多用途能力戰機。

他認為，中國空軍在部署先進機型方面領先於俄羅斯。報告說，「中國在戰鬥機研發的大部分領先於取得對俄羅斯的明顯技術領先」、「另外，俄羅斯因其深層工業結構和預算方面的劣勢，一旦失去領先地位，很難再重新趕上。」

報導稱，瀋陽飛機公司製造的殲11重型戰機是中國版的蘇27。中國在這個平台做了大量現代化改進，包括大量使用複合材料提高戰鬥機的推重比。

報告認為，中國新型的殲11D上安裝了有源相控陣雷達，內設電子戰裝置，具有更大的武器裝載能力，已經超過了蘇27家族中最先進的衍生型蘇35。

關於輕型戰機，報告說成都飛機工業集團（成飛）的殲10戰鬥機家族明顯更有效、更靈活，優於俄羅斯老資格的米格29和米格35系列。

在高端戰機方面，成飛的殲20成為美國洛克希德馬丁的F-35和F-22以外唯一部署的戰機。報告說，「在今後10年將製造數百架殲20家族戰機，那將是西方空中優勢戰機面臨的最主要的威脅。」

而俄羅斯的蘇57隱型戰機尚未成為前線部署的武器系統，它缺乏隱身所需的基本設計特性。

另外中國還在積極發展多種無人作戰飛機(UCAV)。報告還預測，今後十年俄羅斯可能會從中國進口傳感器和導彈技術。

布朗克認為，從飛機和武器角度看，中國研發的本土高端戰鬥機、傳感器和武器正在趕超俄羅斯。因此作者認為，西方空中力量面對的主要空中威脅正在發生二戰以來的最大變化。