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英智庫：中國戰機趕超俄羅斯 2戰後世界空軍格局劇變

中國新聞組／北京14日電
報告說，在高端戰機方面，成飛的殲20成為美國洛克希德馬丁的F-35和F-22以外唯一部署的戰機。(新華社)
報告說，在高端戰機方面，成飛的殲20成為美國洛克希德馬丁的F-35和F-22以外唯一部署的戰機。(新華社)

英國智庫發表政策評估報告分析了中國俄羅斯目前空軍能力以及未來威脅，指出中國在戰鬥機製造領域正在趕超俄羅斯，二戰後世界空軍格局劇變。

BBC報導，英國智庫皇家聯合三軍研究所（RUSI）最近的報導說，俄羅斯和中國的戰鬥機發展路徑不同，中國在傳感器、數據連結、武器系統和隱身技術方面明顯領先。俄羅斯僅在航空發動機一項保持了領先地位。

皇家聯合三軍研究所研究員布朗克（Justin Bronk）撰寫的報告認為，俄羅斯和中國都廣泛依賴蘇27的衍生型號戰機，兩國都在發展隱身戰機，而且都發展多用途能力戰機。

他認為，中國空軍在部署先進機型方面領先於俄羅斯。報告說，「中國在戰鬥機研發的大部分領先於取得對俄羅斯的明顯技術領先」、「另外，俄羅斯因其深層工業結構和預算方面的劣勢，一旦失去領先地位，很難再重新趕上。」

報導稱，瀋陽飛機公司製造的殲11重型戰機是中國版的蘇27。中國在這個平台做了大量現代化改進，包括大量使用複合材料提高戰鬥機的推重比。

報告認為，中國新型的殲11D上安裝了有源相控陣雷達，內設電子戰裝置，具有更大的武器裝載能力，已經超過了蘇27家族中最先進的衍生型蘇35。

關於輕型戰機，報告說成都飛機工業集團（成飛）的殲10戰鬥機家族明顯更有效、更靈活，優於俄羅斯老資格的米格29和米格35系列。

在高端戰機方面，成飛的殲20成為美國洛克希德馬丁的F-35和F-22以外唯一部署的戰機。報告說，「在今後10年將製造數百架殲20家族戰機，那將是西方空中優勢戰機面臨的最主要的威脅。」

而俄羅斯的蘇57隱型戰機尚未成為前線部署的武器系統，它缺乏隱身所需的基本設計特性。

另外中國還在積極發展多種無人作戰飛機(UCAV)。報告還預測，今後十年俄羅斯可能會從中國進口傳感器和導彈技術。

布朗克認為，從飛機和武器角度看，中國研發的本土高端戰鬥機、傳感器和武器正在趕超俄羅斯。因此作者認為，西方空中力量面對的主要空中威脅正在發生二戰以來的最大變化。

中國 俄羅斯 皇家

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