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強化抗美？習近平高調考察經濟最發達3區

中國新聞組／北京14日電
國家主席習近平13日在江蘇省揚州市考察調研。(新華社)
國家主席習近平13日在江蘇省揚州市考察調研。(新華社)

國家主席習近平近來先後出席深圳、上海的經濟性會議，並考察江蘇南通等地，對照此前的「神隱」，頻繁活動引發外界猜測。有學者稱，值此中美關係惡化時刻，習近平高調考察中國經濟最繁榮的三個地區，似想藉此強化他在黨內對美強硬對抗的姿態，並為他的第三個任期做準備。

來源：YouTube

習近平一個月前曾考察廣東並出席深圳經濟特區建立40周年大會，近日再到上海出席浦東開發開放30周年大會，並考察江蘇南通等長三角一體化發展，官媒對此進行高調報導。

國家主席習近平12日到江蘇南通博物苑，參觀張謇生平展陳，了解張謇興辦實業救國、發...
國家主席習近平12日到江蘇南通博物苑，參觀張謇生平展陳，了解張謇興辦實業救國、發展教育、從事社會公益事業情況。(取材自人民日報)

習近平並於12日到江蘇考察調研。大公報報導，習近平到南通市考察當地推進長江岸線環境綜合治理情況，並參觀張謇生平介紹展陳，讚揚「實業救國」的張謇是中國民營企業家的先賢和楷模。習近平13日還去了揚州市，了解南水北調東線工程規劃建設和江都水利樞紐運行等進度。

對於習近平近來頻頻在經濟發達區域考察亮相，自由亞洲電台引述北京清華大學政治學系前講師吳強解讀，在中美關係惡化的狀況下，習近平考察中國經濟最繁榮，技術也最發達的三個地區，似乎想藉此強化他在黨內對美強硬對抗的姿態。 

此外，吳強說，習近平與上海等「長三角」地區高官近距離接觸，似意在「討價還價」，給這些地方官員放權讓利，換取這些地方的支持。而把這些發達地區做為習近平的個人執政基層，「是為中共20大作準備，也是為他第三個任期作準備」。

國家主席主席習近平13日在江蘇省揚州市考察調研，並在運河三灣生態文化公園，與市民...
國家主席主席習近平13日在江蘇省揚州市考察調研，並在運河三灣生態文化公園，與市民親切交流。(新華社)

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