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訴訟奏效! 川普對TikTok禁令 獲寬限15天

中國新聞組／北京14日電
法院叫停裁定，美國商務部12日表示暫不執行TikTok禁令。(歐新社)
法院叫停裁定，美國商務部12日表示暫不執行TikTok禁令。(歐新社)

在法院的叫停裁定下，美國商務部12日表示暫不執行美國總統川普政府對TikTok的禁令。根據字節跳動13日提交給法庭的文件，美政府已批准將原本在12日生效的禁令延期15日，讓字節跳動處理旗下TikTok剝離事宜。分析人士稱，這顯示TikTok藉由訴訟以換取時間的抗爭策略，已獲得第一輪的勝利。

今年9月，三位TikTok短視頻平台上的創作者針對禁令向賓夕法尼亞州地區法院提起訴訟，法院日前裁決，叫停了美政府的禁令。美國商務部11月12日表示遵守法院判決，暫不執行禁令。但司法部已對禁制令提出上訴。 

有關這項判決的後續，有更多細節被披露。界面新聞引述香港經濟日報報導，字節跳動公司在13日提交給法庭的一份文件中表示，公司獲得川普政府批准延期15日，處理有關集團剝離旗下短視頻TikTok的指令。該指令原於11月12日生效，最新限期延至本月27日。

BBC報導，川普政府針對TikTok共發出兩條行政命令。第一條在8月6日，包括9月27日起將禁止TikTok在美國境內下載和更新，以及11月12日起禁止美國互聯網運營商為TikTok提供服務。經TikTok於9月提起訴訟，法院在生效前發出禁制令，TikTok隨後又成功挑戰該行政命令中關於禁止互聯網運營商提供服務的部分。至此，川普的第一條禁令被法院全部叫停。但美國司法部已提起上訴。

第二條禁令在8月14日發出，要求字節跳動在90天內剝離TikTok，到期日同樣是11月12日。TikTok也選擇在11月10日訴諸法庭，並要求將行政令延期30天。據了解，字節跳動仍在與零售商沃爾瑪及甲骨文磋商，計畫將TikTok美國資產轉移至新實體公司。

環球時報引述分析人士表示，TikTok雖在美國訴訟維權獲得初步成效，但尚不是最終結果。

BBC報導稱，儘管看似在與美政府的第一輪訴訟戰中獲得勝利，但對這家在美國飽受波折的中國科技公司而言，還不能鬆懈，以進一步贏得這場生存之戰。

針對美國商務部決定暫不執行TikTok禁令，中國外交部發言人汪文斌表示，美國政府對TikTok對國家安全造成威脅的描述都均是假設性的，美國政府的有關行動超出了國際緊急經濟權力法對政府的授權，中國一貫反對濫用國家力量無理打壓外國企業的做法。

TikTok 美國 川普

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