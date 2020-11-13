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李克強參與東協峰會 承諾疫苗合作

中國新聞組／北京13日電
國務院總理李克強12日在人民大會堂出席第23次東協─中國領導人會議。李克強與越南總理阮春福共同主持會議。會議以視頻形式舉行。（中新社）
國務院總理李克強12日在人民大會堂出席第23次東協─中國領導人會議。李克強與越南總理阮春福共同主持會議。會議以視頻形式舉行。（中新社）

中國醫藥集團宣布其新冠疫苗第三期臨床實驗接近尾聲後，中國國務院總理李克強昨天在東協─中國（東協10+1）峰會上表示，將在研發、生產新冠肺炎疫苗與藥品上和東協密切合作，並將積極考慮支持促進東協人民廣泛取得疫苗。

中央社報導，第37屆東南亞國家協會高峰會（ASEAN Summit）12日在越南首都河內開幕。第23屆東協─中國峰會當天下午登場，受疫情影響會議透過視訊方式進行，並由越南總理阮春福主持，與談中方官員為李克強。

阮春福在峰會上表示，中國是首個和東協討論與協調應對新冠病毒（COVID-19）的夥伴，並與東協攜手展開許多具體且實際的活動，包括分享資訊與經驗，並協助提升防控疫情的能力。

李克強表示，中國將在研發、生產新冠肺炎疫苗與藥品上和東協密切合作，並將積極考慮支持促進東協人民廣泛取得疫苗。

在討論到未來的合作方向，東協與中國強調需要持續合作，以有效應對疫情，以及為疫後經濟復甦努力。

與會各國領袖表示，東協與中國將強化貿易連結，確保維護區域供應鏈，有效執行中國東協自由貿易區（CAFTA），促進雙邊貿易自由化、加強數位技術應用、確保網路安全、發展數位經濟。

中國表示，將鼓勵從東協進口農產品，並為中國投資者在東協投資及東協企業在中國投資、做生意創造條件。

東協各國歡迎中國承諾提供100萬美元給東協新冠病毒應對基金（ASEAN COVID-19 Response Fund），並協助會員國增進應對疫情的能力。

中國 疫苗 疫情

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