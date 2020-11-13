浦東開放30年 習近平抓核心科技 再喊「中國標準」

中國 國家主席習近平 昨在浦東開發開放30周年慶祝大會提出，要在關鍵核心技術領域取得「大的突破」，「突破一批核心部件、推出一批高端產品、形成一批中國標準」。

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據新華社報導，習近平表示，從現在起到21世紀中葉，是中國全面建成社會主義現代化強國的30年。要把浦東放在構建「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」中予以考量和謀畫。

習近平強調中國面對百年未見大變局，要準確識變、科學應變、主動求變，在危機中育先機、於變局中開新局。他要求浦東要全力做強創新引擎，打造自主創新新高地。

習近平說，浦東要面向世界科技前沿、經濟主戰場、國家重大需求、人民生命健康，加強基礎研究和應用基礎研究，打好關鍵核心技術攻堅戰，並要「在基礎科技領域作出大的創新，在關鍵核心技術領域取得大的突破」等。

習近平指出，浦東要深化科技創新體制改革，發揮企業在技術創新中的主體作用，與長三角地區產業集群加強分工協作，「突破一批核心部件（零組件）、推出一批高端產品、形成一批中國標準」。聚焦關鍵領域發展創新型產業，加快在積體電路、生物醫藥、人工智慧 等領域打造世界級產業集群。

習近平也表達對上海自貿區的期許稱，要更好發揮上海自由貿易試驗區臨港新片區作用，對標最高標準、最高水準，實行更大程度的壓力測試，在重點領域率先突破。要加快同長三角共建輻射全球的航運樞紐，提升整體競爭力和影響力。

習近平認為，上海要更好統籌國內國際兩個市場兩種資源，增強資源配置能力，提高對資金、信息、技術、人才、貨物等要素配置的全球性影響力，努力成為大陸國內大循環的中心節點和國內國際雙循環的戰略連結。