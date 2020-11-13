美權力真空期… 習近平拚外交、參與3大峰會

南韓對於習近平訪韓一事態度向來積極，圖為去年12月文在寅（左）和習近平在北京峰會合照。（Getty Images)

中國 外交部昨天宣布，中國國家主席習近平 將從17日起，先後以視訊方式出席金磚國家第12次峰會、APEC第27次領袖峰會、G20第15次峰會；此外，習近平還可能在11月底或12月中旬前訪南韓 。值此美國大選爭議未解之際，習近平頻在國際亮相，頗有趁美國「權力真空」期在外交上突圍並反擊的意味。

中國外交部發言華春瑩昨天在官網宣布習近平近期三項出席國際會議行程，包括：應俄羅斯聯邦總統普亭邀請，於11月17日出席金磚國家領導人（BRICS）第12次會晤；應馬來西亞總理慕尤丁邀請，於11月20日出席亞太經合組織（APEC）第27次領導人非正式會議；應沙烏地阿拉伯國王沙爾曼邀請，於11月21日至22日出席20國集團領導人（G20）第15次峰會。

今年的金磚國家峰會、APEC領袖峰會及G20峰會，分別由俄羅斯、馬來西亞及沙烏地阿拉伯主辦。因受新型冠狀病毒疫情影響，這三場國際峰會都以視訊方式舉行。外交部指出，習近平將在北京以視頻方式與會。

中國外交部發言人汪文斌昨天在談到中方對這三場峰會的期待時表示，習近平與會充分體現了中方對三場峰會及全球經濟治理的高度重視。習近平並將在在三場峰會期間將發表重要講話，全面闡述中國主張，並就加強合作提出倡議。

另中央社引據南韓當地媒體引述北京消息人士稱，南韓駐中國大使張夏成在美國大選後，曾與中國外交部人士面議習近平訪南韓事項，中國正推進習近平在11月底或12月中旬前訪南韓。但南韓總統府青瓦台相關人士對此消息僅表示「無可奉告」。

習近平原訂在今年上半年訪韓，但因新冠病毒疫情延燒推遲，南韓對習近平訪韓一事態度向來積極。韓聯社引述消息人士指出，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與青瓦台國家安保室長徐薰8月會面時，中方對此事也相當積極，北京外交人士普遍認為，習近平可能在11月底或12月底前訪韓。

有分析稱，美方在大選後對韓美同盟的積極態度可能對中方產生壓力，因此更亟欲確定習近平訪韓時程；此外，習近平訪日計畫生變後，日本對中態度強硬，也可能是中方希望拉攏韓國的因素之一。習近平在可能訪南韓之外，近日並將頻頻出席國際會議，值此美國總統大選結果未正式出爐前，習近平趁機在近來備受美國打壓的中國外交上突圍並出擊的意味不言可喻。