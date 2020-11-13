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川普抗中再出招 簽禁令封殺31中企

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統川普12日發布行政命令，禁止美國投資與解放軍相關的中企。(路透)
美國總統川普12日發布行政命令，禁止美國投資與解放軍相關的中企。(路透)

川普總統12日發布行政命令，禁止美國投資與解放軍相關的中國企業；川普表示，中國持續擴大利用美國資本去推動其軍隊、情報和其他安全組織的現代化與發展，這將使得中國直接威脅到美國及其海外力量。

這紙行政命令禁止美國投資公司、退休基金和其他公司買賣這31家公司的股票；自明年1月11日起，禁止任何美國投資人進行這些公司的證券交易。

國防部今年兩度公布名單，共31家與解放軍相關的中國企業，包括華為、影像監控系統供應商海康威視、建築業龍頭中國交通建設集團、中國鐵道建築集團、中國船舶重工集團、中國航空工業集團、中國電信、中國移動、南京的熊貓電子集團，中國長江三峽集團、中化集團和中國東方紅衛星等。

白宮國家安全顧問歐布萊恩(Robert O’Brien)透過聲明表示，這些中國企業在全世界各地的證券交易所都能公開交易，美國投資者可能會在不知不覺中，透過共同基金或退休計畫之類的投資工具，向這些企業提供資金，進一步強化解放軍的能力和早就鎖定美國公民與企業的中國情報系統。

華府政治新聞網站Politico12日報導，川普政府雖然進入10周的看守期，直到明年1月20日交接，白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)仍召集資深助理舉行電話會議，規畫在10周內可實施的保守政策，可能都以行政命令發布；這些政策層面遍及中國、貿易、移民、健康照護與學校。

根據Politico掌握的會議內容，梅杜斯要求助理本周內就要提出3項在白登就職典禮前就可落實的目標，據此，助理們整理出15個可用行政命令或行政作為就實施的方案，近日就會啟動；包括對專業技術類非移民簽證的H-1B，實施更嚴格的標準，以及補助公立學校學生家長，讓他們能在疫情期間，讓孩子上私立學校。

白宮助理私下坦承，在選舉結果底定的時刻，這批政策實際上是為即將接任的白登政府設計；白宮顧問摩爾(Stephen Moore)表示，這會給總統當選人白登帶來壓力，因為其中很大部分的政策都很受歡迎，若白登要在入主白宮後取消這些政策，將面臨政治上的困難。

Politico報導，兩黨總統都一樣，都會在看守政府期間，鞏固自己屬意的政治議程，給下一任政府帶來施政壓力，根據喬治華盛頓大學統計，小布希政府在2008年發布了105項規定；歐巴馬總統2016年制定127項規定。

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