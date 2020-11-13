川普抗中再出招 簽禁令封殺31中企

美國總統川普12日發布行政命令，禁止美國投資與解放軍相關的中企。(路透)

川普 總統12日發布行政命令，禁止美國投資與解放軍相關的中國 企業；川普表示，中國持續擴大利用美國資本去推動其軍隊、情報和其他安全組織的現代化與發展，這將使得中國直接威脅到美國及其海外力量。

這紙行政命令禁止美國投資公司、退休基金和其他公司買賣這31家公司的股票；自明年1月11日起，禁止任何美國投資人進行這些公司的證券交易。

國防部今年兩度公布名單，共31家與解放軍相關的中國企業，包括華為、影像監控系統供應商海康威視、建築業龍頭中國交通建設集團、中國鐵道建築集團、中國船舶重工集團、中國航空工業集團、中國電信、中國移動、南京的熊貓電子集團，中國長江三峽集團、中化集團和中國東方紅衛星等。

白宮 國家安全顧問歐布萊恩(Robert O’Brien)透過聲明表示，這些中國企業在全世界各地的證券交易所都能公開交易，美國投資者可能會在不知不覺中，透過共同基金或退休計畫之類的投資工具，向這些企業提供資金，進一步強化解放軍的能力和早就鎖定美國公民 與企業的中國情報系統。

華府政治新聞網站Politico12日報導，川普政府雖然進入10周的看守期，直到明年1月20日交接，白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)仍召集資深助理舉行電話會議，規畫在10周內可實施的保守政策，可能都以行政命令發布；這些政策層面遍及中國、貿易、移民、健康照護與學校。

根據Politico掌握的會議內容，梅杜斯要求助理本周內就要提出3項在白登就職典禮前就可落實的目標，據此，助理們整理出15個可用行政命令或行政作為就實施的方案，近日就會啟動；包括對專業技術類非移民簽證的H-1B，實施更嚴格的標準，以及補助公立學校學生家長，讓他們能在疫情期間，讓孩子上私立學校。

白宮助理私下坦承，在選舉結果底定的時刻，這批政策實際上是為即將接任的白登政府設計；白宮顧問摩爾(Stephen Moore)表示，這會給總統當選人白登帶來壓力，因為其中很大部分的政策都很受歡迎，若白登要在入主白宮後取消這些政策，將面臨政治上的困難。

Politico報導，兩黨總統都一樣，都會在看守政府期間，鞏固自己屬意的政治議程，給下一任政府帶來施政壓力，根據喬治華盛頓大學統計，小布希政府在2008年發布了105項規定；歐巴馬總統2016年制定127項規定。