TikTok禁令 美商務部暫時不執行

TikTok於11月10日在美國哥倫比亞特區的上訴法院提吿，申請法院叫停美國總統川普8月14日頒發的總統令。（路透）

美國 3名TikTok 創作者針對TikTok禁令向川普 政府提起訴訟，賓夕法尼亞州地區法院日前對這起訴訟作出裁決，叫停美國禁止向TikTok提供技術服務的禁令。商務部遵守判決，暫不執行TikTok禁令，等待進一步的法律進展。但司法部12日表示，已對禁制令提出上訴。

路透報導，字節跳動出售TikTok美國業務的期限在11月12日到期，母公司位元組跳動10日向美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院提起訴訟，請求法院阻止美國總統川普針對TikTok頒布的行政令於近日生效。

字節跳動發表聲明說，美國政府持續向公司拋出新要求，公司已多次給出解決方案。特朗普頒布的行政令即將生效，行政令包含明確允許有30天延期生效的條款內容，但字節跳動當下未獲美國政府延期。為捍衛自身合法權利，字節跳動不得不訴諸法律手段，請法院將行政令推遲30天生效。

字節跳動在這次的訴訟中將美國外國投資委員會、川普、美國財政部長姆努欽和美國司法部長巴爾列為共同被告。

在起訴書中，字節跳動說本月6日已針對美國政府關切提出第4版解決方案，即設立1個新公司，由甲骨文、沃爾瑪和字節跳動在美國的投資機構共同所有。這家新公司將負責處理TikTok美國用戶的數據和內容審核，其他業務繼續由TikTok運營。但方案遭到美方否決。

今年9月，TikTok宣布與甲骨文和沃爾瑪達成初步合作協議，三方將合資成立一家名為抖音國際的新公司運營美國業務。儘管川普當時表示原則上同意，但是抖音國際仍會擁有美國資產，所有權結構上問題猶存。

報導指出，中國外交部近月來多次重申，中方一貫反對美國泛化國家安全概念、濫用國家力量，無理打壓外國企業的霸凌行徑。外交部發言人汪文斌日前指出，希望美方切實尊重市場經濟和公平競爭原則，遵守國際經貿規則，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境。