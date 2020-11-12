「美香過得好嗎?」旅美大熊貓 屢傳被剋扣食物、關黑屋

旅美大熊貓「美香」的健康引發中國網民關注。（取材自微博）

旅美大熊貓「美香」近來一直被強烈關注，並數次登上熱搜。許多網友和大熊貓粉絲質疑，「美香」在美國 的日子過得不好，無論住宿環境還是飲食結構都有問題，甚至出現踱步、鳴叫等「異常行為」。

來源：YouTube

封面新聞報導，中國 大熊貓保護研究中心（以下簡稱中心）日前就旅美大熊貓「美香」的繁育環境、動物行為、飲食結構等問題進行說明。

Q1：動物園 剋扣食物，給「美香」吃冰棍、吃甘蔗？

A：冰棍是獎勵，甘蔗是零食。中心說，華盛頓動物園每天給「美香」提供60-100磅的黃槽竹和箭竹，以保障「美香」的身體健康，此外還根據季節不同提供了竹筍、煮熟的紅薯、粗糧餅乾、胡蘿蔔、蘋果、梨和甘蔗等輔食，以及額外獎勵品——蔬果冰棍。以上竹子和食物由飼養員每天發放4-6次。

「美香」和「添添」很享受竹子以外包括蔬果冰棍在內的豐容食物；甘蔗也是「美香」和「添添」主食以外的零食。

Q2：室內來回踱步，還會不安鳴叫？

A：踱步是正常行為，鳴叫也事出有因。

中心解釋，早晨7點是飼養員開始清理室外展區，放置食物，然後準備打開大門讓大熊貓外出的時間，所以大熊貓知道展區大門即將打開，開始在室內興奮地來回走動，在室內踱步是很正常的行為。

此外，「美香」鳴叫，一是回應飼養員準備食物，對即將得到食物的興奮行為。二是牠和寶寶之間的聯絡方式。

Q3：「美香」產仔被關「小黑屋」？

A：「產房」乃模擬野外巢穴環境。「美香」產仔後，為讓牠更有安全感，「產房」模仿野外大熊貓產仔巢穴(樹洞)的有益因素，即在場館中選擇空間小、光線弱的場地。此前兩次生產也都在同一個「產房」。

Q4：高齡產仔損傷大，「美香」身體狀況不佳？

A：組建專家團隊，制定科學方案。目前「美香」幼仔體型正常。22歲的「美香」成功產仔，證明身體狀況很好，也表明中美對大熊貓的飼養管理和繁殖研究成功。為更好地照顧「美香」，熊貓中心專家團隊與華盛頓動物園共同密切關注「美香」及其寶寶的健康，製定科學管理方案，實時線上指導繁育工作，保障「美香」母子的健康福利。