反轉！巴西恢復中國疫苗測試 環時諷「一場政治大戲」

中國新冠病毒疫苗近期在巴西作最後階段人體測試，一度被當地叫停。(取材自中國日報)

北京科興生物技術公司疫苗 CoronaVac目前在巴西進行最後階段人體試驗，近日一名受試者死亡後，試驗暫停，巴西國家衛生監測局11日宣布，批准疫苗恢復測試。對此，中共黨媒人民日報旗下環球時報嘲諷稱，「果然反轉了！巴西叫停中國 疫苗，背後原來是一場政治大戲」。

中央社報導，CoronaVac是科興生物技術公司（Sinovac）與聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作研發對抗新冠病毒的疫苗。

巴西國家衛生監測局9日晚上表示，因一名志願受試者出現嚴重不良反應死亡，決定暫停CoronaVac在巴西的試驗，但沒透露細節。

布坦坦研究所所長柯瓦斯（Dimas Covas）當晚告訴巴西媒體，研究所只是向國家衛生監測局通報一名志願者死亡，而不是因為不良反應，所以對當局的決定感到奇怪，因為它是與疫苗無關的死亡。

10日上午，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在社群媒體 慶祝中國疫苗在巴西暫停測試，並挖苦聖保羅州長多利亞（João Doria），因為布坦坦研究所隸屬聖保羅州衛生廳。

幾小時後，巴西媒體接獲聖保羅警察局的報案紀錄，表示參加中國疫苗測試的志願者死因是自殺。

國家衛生監測局11日宣布批准CoronaVac恢復在巴西測試後，柯瓦斯聲明，這是一個好消息，希望盡快繼續有關研究。

報導指出，波索納洛和多利亞自今年年初以來，在應對新冠病毒的防疫措施上即存在分歧，加上波索納洛將多利亞視為2022年總統選舉的可能對手，所以一直敵視多利亞。

環球時報11日報導稱，這起事件或許並不只是一起「烏龍」這麼簡單，巴西政壇上激烈的政治搏鬥也是它的「背景板」。了解波索納洛和多利亞兩人在權力、抗疫和中國立場上的巨大差距，也就不難理解為何與中國疫苗的合作會成為兩人政治鬥爭的「磨心」：多利亞一直希望購買中國科興生產的疫苗，並支持該國衛生部長宣布購買計畫。但波索納洛卻不斷反對，稱科興的疫苗是「多利亞的中國疫苗」，民眾接種就不會覺得安心。