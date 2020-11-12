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美媒：中網控伸向海外 留學生發推家人被警帶走

中國新聞組╱北京12日電
愈來愈多案例顯示，中國民眾翻牆到海外的推特、臉書等網路平台發表意見，也會面臨罰款甚至牢獄之災。(路透)
愈來愈多案例顯示，中國民眾翻牆到海外的推特、臉書等網路平台發表意見，也會面臨罰款甚至牢獄之災。(路透)

美國之音報導，中國官方在對國內網站和社群媒體進行嚴密監管的同時，愈來愈多案例顯示，民眾翻牆到海外的推特臉書等網路平台發表意見等，也會面臨罰款甚至牢獄之災，家人也會被株連。

據報導，近日，前安徽省檢察官、人權活動人士沈良慶的案子在兩次退回補充偵查後，重新報送審查起訴庭。去年，當局以涉嫌「尋滋」罪將其逮捕，起訴書中指控他的證據主要涉及他在推特和臉書上發表的言論。

許多中國網友因在推特等外國社媒上發表批評中共當局的觀點，同樣受到和面臨嚴重處罰。一個名為「中國文字獄事件盤點」的推特帳號，今年10月將過去一年從中國裁判文書網等公開渠道收集到的418份「因言獲罪」的判決書分享出來，這些案件都跟在網絡或社媒發言有關。

報導稱，證據顯示，更多的中國網友因在推特、臉書等外國社媒上發言而受到訓誡、警告、約談或喝茶等。

浙江知名網友、維權人士「秀才江湖」（吳斌）多年來因網上言論，2013年至今多次被以「散布傳播謠言」、「尋釁滋事」等罪名被「失聯」、拘捕和處罰。

「秀才江湖」在他今年9月新開的推特上說：「我的推特被衙役用我的手機，強行註銷了，十萬關注，十年的推文，灰飛煙滅」。

據報導，中國知名獨立媒體人、遭當局嚴密監控的高瑜表示，儘管她在敏感時候配合國保不發推，但是他們還是因為她發推之事株連她兒子，強迫單位辭退她兒子。

報導引述外媒指出，中國裁判文書網上還有一個案件是一名2018年來美的羅姓學生，因在推特上發表諷刺習近平的內容，2019年回國期間被拘留，後以「尋釁滋事罪」獲刑半年。

一位90後留學澳洲女生日前在推特諷刺中共當局後，她在中國國內的家人不斷受到警方騷擾，父親甚至被帶到派出所筆錄。

還有一位在美的中國留學生羅宇鵬（化名），在推特上支持新冠病毒是「中國病毒」的說法後，國內母親被警察上門騷擾並被帶到公安局強迫寫保證書。

中國留學生 推特 臉書

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