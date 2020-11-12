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TikTok禁令生效前夕…字節跳動4吿美政府 要求押後日期

記者蔡敏姿／綜合報導
字節跳動10日在美國哥倫比亞特區的上訴法院提吿，申請法院將美國總統川普8月14日頒發的總統令押後。(路透)
字節跳動10日在美國哥倫比亞特區的上訴法院提吿，申請法院將美國總統川普8月14日頒發的總統令押後。(路透)

TikTok在中國的母公司字節跳動，10日在美國哥倫比亞特區的上訴法院提吿，申請將川普8月14日頒發的總統令生效日期押後，該命令強制要求字節跳動公司在11月12日前必須出售TikTok的美國事業。

彭博報導，TikTok當天針對新提告發布聲明稱，儘管不同意CFIUS（美國海外投資委員會）之前的評估結果，字節跳動一年來與CFIUS積極溝通，以解決其國家安全顧慮。但針對字節跳動提出的全面數據隱私與安全框架，CFIUS尚未提供任何實質性反饋。

在這起官司中，CFIUS、美國總統川普、美國財政部長米努勤和美國司法部長巴維里成為共同被告。這是字節跳動針對美國政府發起的第四起控告。

之前TikTok公司、員工及其平台創作者已三次控告美國政府，主要針對川普8月6日援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）發布的第一道總統令。9月27日及10月30日，先後有兩位美國法官對這一禁令表達疑慮並暫時叫停了相關封禁措施。

環球網報導，字節跳動2017年收購音樂短視頻應用Musical.ly，而CFIUS在2019年以影響國家安全為由開始對這一交易進行事後調查。今年8月14日，根據該機構建議，川普頒發總統令要求字節跳動在11月12日前必須出售或剝離TikTok美國業務，否則，美國總檢察長可以強制關停或拍賣TikTok美國業務。

字節跳動在提告書中稱，在與甲骨文、沃爾瑪達成的初步協議被美國政府擱置後，字節跳動還提交一份新的美國代運營方案。根據該方案，字節跳動計畫將美國用戶數據及內容審核業務外包給一個新成立的美國代運營公司，而其餘業務繼續由字節跳動運營。

字節跳動認為，這個代運營方案能夠解決美國政府針對用戶數據安全與平台內容的全部顧慮，但被美國否決。

字節跳動認為，CFIUS總統令存在越權問題，因為該命令試圖強制剝離字節跳動獨立開發的資產，這部分資產與Musical.ly收購交易無關。

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