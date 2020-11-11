中國19歲平均身高 東亞第一 男35年增8.1公分全球最快

一項新研究發現，中國人過去30多年變得越來越高，尤其中國男性成為全世界身高增長最快的群體之一。圖為籃球場上的年輕人。（新華社）

日前一項發表在權威醫學雜誌《刺胳針》（The Lancet）的最新研究表明，從1985年到2019年，中國 和南韓 成為5至19歲兒童及青少年平均身高增長最快的國家。其中，中國19歲男女的平均身高為175.7厘米(公分)、163.5厘米，分別超過南韓0.2厘米、0.3厘米，居東亞第一。

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觀察者網報導，研究中引用的中國數據大多來自於公開的全國性調查報告。地方性數據上，除了港台部分，還包括了北京、上海、安徽、江蘇、遼寧、新疆、山東等地的數據。

據報導，過去35年裡，中國19歲男性的平均身高增加了8厘米，達到175.7厘米，增幅在200個國家地區中位列第一，相應的世界排名從1985年的第150名提升到了2019年的第65名；中國19歲女性的平均身高增加了6厘米，達到163.5厘米，增量全球第三，平均身高全球排名從第129名上升到第54名。

研究顯示，中國19歲男女的平均身高均超過南韓（男性175.5厘米/女性163.2厘米），位列東亞第一。

其中，朝鮮平均身高為男性174.7厘米，女性161.2厘米；日本為男性172.2厘米，女性158.5厘米；印度為166.5厘米，女性155.2厘米。

報導指出，在全球範圍內，中國的平均身高追平還超過了南歐的葡萄牙、義大利和西班牙等國家。

這項分析結果，來自英國帝國理工學院牽頭的針對全球學齡兒童和青少年的身高和身體質量指數 （BMI指數）的最新分析。

該團隊分析了1985年至2019年的2000多項研究，涉及6500多萬5至19歲的兒童和青少年的數據。結果顯示，作為健康和飲食質量指標的兒童及青少年的平均身高和平均體重，在世界各地差異巨大。

對於中國人平均身高為東亞第一，網友有人興奮「中國人營養跟上來了」，有人自責「對不起，我又拖了大家的後腿兒」，但也有人懷疑「這個我還真不太信」，不過有網友指出，「看清楚，是00後的身高」。