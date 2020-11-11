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上合組織峰會 習：多邊主義必勝單邊

中國新聞組╱北京11日電
習近平10日晚在北京以視頻方式出席上海合作組織成員國元首理事會第20次會議並發表重要講話。(新華社)
習近平10日晚在北京以視頻方式出席上海合作組織成員國元首理事會第20次會議並發表重要講話。(新華社)

中國國家主席習近平10日晚在北京以視訊方式出席上海合作組織成員國元首理事會第20次會議並發表談話表示，多邊主義必將戰勝單邊主義，並稱要堅決反對外部勢力以任何藉口干涉成員國內政。而在與中國邊境對峙未解之際，印度總理莫迪在會上暗批中國：尊重主權和領土完整。

本次會議由上海合作組織輪值主席國俄羅斯總統普亭主持，印度總理莫迪、哈薩克總統托卡耶夫、巴基斯坦總理伊姆蘭等觀察員國領導人和聯合國秘書長古特瑞斯與會。

據本報系聯合報報導，因疫情因素，這次上合組織成員國元首理事會以視訊方式進行，習近平致詞表示，人類生活在同一個地球村，各國利益休戚與共、命運緊密相連。歷史已經並將繼續證明，睦鄰友好必將超越以鄰為壑，互利合作必將取代零和博弈，多邊主義必將戰勝單邊主義。

習近平強調，要堅定支持有關國家依法平穩推進重大國內政治議程，堅定支持各國維護政治安全和社會穩定，堅決反對外部勢力以任何藉口干涉成員國內政。

習近平說，各國人民對美好生活的嚮往更加強烈，和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋。大家一起發展才是真發展，可持續發展才是好發展。要秉持創新、協調、綠色、開放、共用的發展理念，拓展務實合作空間，助力經濟復甦、民生改善。

談到疫情防控，習近平表示，要加強各國聯防聯控，支持彼此抗疫努力，深化疫情監測、科研攻關、疾病防治等領域交流合作。中方倡議成員國疾控中心設立熱線聯繫，中方願積極考慮本組織國家疫苗的需要。

另據中央社報導，此次也是中印部隊5月初在拉達克東部發生對峙與45年來最嚴重衝突之後，莫迪首次與習近平出現在同一個場合。

據報導，莫迪透過視訊方式在會上發表演說，根據印度總理辦公室的聲明，莫迪當著習近平的面強調，印度認為，要進一步深化上海合作組織成員國的連結，就必須遵循尊重彼此主權和領土完整的原則。

中國在「一帶一路」倡議下與巴基斯坦推動「中巴經濟走廊」計畫，但通過印度與巴基斯坦有主權爭端的巴基斯坦控制克什米爾，一直遭到印度抗議，但中國不予理會，更公開承認巴基斯坦擁有所控制克什米爾的主權。

莫迪又暗批中國和巴基斯坦曾試圖將印度廢除印度控制克什米爾特殊自主地位等議題，排入上合組織的議程中討論。

印度 習近平 中國

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