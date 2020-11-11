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路透：華為千億賣「榮耀」 神州數碼接盤

記者林汪靜╱綜合報導
傳出華為計畫以人民幣1000億元將榮耀出售給手機經銷商神州數碼和深圳市政府牽頭的財團。（路透）
傳出華為計畫以人民幣1000億元將榮耀出售給手機經銷商神州數碼和深圳市政府牽頭的財團。（路透）

華為擬以人民幣1000億元將旗下低階智慧型手機品牌「榮耀」出售給手機經銷商神州數碼、深圳市政府帶頭的國企及TCL，最快有可能在15日宣布這宗交易。

路透報導，知情人士透露，美國限制向華為供貨，迫使該公司將精力集中在高階手機和面向企業的業務上。

華為是全球第二大智慧型手機生產商，僅次南韓三星電子，消息人士認為，這也顯示美國將華為視為國安風險的看法，不會隨著美國總統換人而有急速變化。

而這項全現金交易將涵蓋幾近全部榮耀業務的資產，包括品牌、研發能力及供應鏈管理。

消息人士說，神州數碼將在榮耀公司（Honor Terminal）持股近15%，公司註冊資產顯示，榮耀公司4月成立，由華為全資持有。

兩名知情人士表示，神州數碼計畫透過銀行貸款為這筆交易提供大部分融資，將有至少三家由深圳市政府支持的投資公司加入，每家公司將持股10%到15%，神州數碼還在雲端運算等業務上與華為合作。

另據每日經濟新聞報導，伴隨榮耀股權出售，榮耀手機團隊將迎來一次大的人員架構調整。華為消費者業務COO（首席運營官）萬飈將入職榮耀，原華為終端手機產品線總裁何剛將擔任華為消費者業務COO。而華為終端業務CEO余承東將不加入被剝離出去的榮耀公司。但目前華為、榮耀及神州數碼方面尚未作出相關回應。

報導稱，知情人士透露，「他們談了很長時間，大概在10月初就已經定了（出售），但現在這個時間是最好的時間段，白登大選勝利後，精力會放在交接問題上，無暇顧及華為和榮耀」。

中央社引述分析指出，華為撤資，意味著「榮耀」將不再成為美國制裁的目標。

「榮耀」是華為於2011年成立的子品牌，2013年開始獨立運作，主打平價手機市場，也生產筆電、平板電腦等產品。

華為 智慧型手機 美國

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