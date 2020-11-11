圍堵放寬？傳高通獲准供貨華為

市場消息傳出，高通已經得到供貨華為許可。(路透)

美國 政府對華為 的圍堵，似乎一點一滴逐漸放寬。中國科技媒體「36 氪」引述一位接近華為內部人士表示，高通 已經得到供貨華為許可，如果屬實，這也意味著高通成為繼AMD、英特爾、台積電和Sony、豪威科技之後，又一家超重量級的半導體企業獲得華為的晶片供貨許可。

綜合媒體報導，美國東部時間4日下午，高通召開第4財季財報電話會議，公司CEO Mollenkopf證實高通第四季度營收涵蓋3月至6月間與華為談妥的18億美元的專利費，Mollenkopf還闡述高通正在申請向華為的供貨許可，不過當時尚未得到批准。

此前，華為輪值董事長郭平曾在公開演講中透露，如果美方允許，華為願意使用高通晶片。

在9月23日華為全聯接2020媒體見面會上，郭平談到「未來是否在旗艦機使用高通晶片」問題時表示，我們注意到高通正在向美國申請向華為供貨的許可證，如果美國政府允許，華為很願意使用高通晶片製造手機。

據統計，迄今已累積超過300家企業向美國商務部申請與華為的交易許可，其中約100家已經獲得商務部放行。

英國金融時報此前報導稱，美國政府計畫放寬華為禁令，除了5G基建業務外，未來將允許更多晶片供應商恢復供貨華為，包含用於手機的5G晶片，為華為的手機業務帶來一線生機。

有消息人士指出，美國商務部向各家企業透露，只要他們能夠證明自己的產品不支援5G基礎建設技術，就有機會獲得政府許可。換句話說，即使是用於手機的5G晶片也有機會獲准向華為出貨。