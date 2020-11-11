巴西暫停中國疫苗臨床實驗 「疑涉政治糾紛」

巴西衛生主管機關表示，已暫停中國科興生物研發的新冠疫苗在巴西的臨床試驗。（取材自科興生物官網）

在發生一起涉及一名疫苗 受試者嚴重不良反應事件後，巴西衛生監管機構日前暫停了中國 生物製藥企業科興生物公司在巴西的新冠疫苗臨床試驗。對此，中國外交部發言人汪文斌10日在例行記者會上表示，據科興生物在巴西合作夥伴布坦坦研究所判定，有關事件同疫苗無關。

中新社報導，汪文斌10日表示，我們注意到，科興生物已就有關報導作出回應。據科興生物在巴西合作夥伴布坦坦研究所判定，有關事件同疫苗無關。科興生物將繼續就此同巴方保持溝通。

綜合電訊報導，巴西衛生機構Brazil Health Agency 10日表示，科興生物的新冠病毒疫苗Coronavac已在巴西中止試驗，因為在10月29日發生一起不良反應，但當局未詳述受試者不適的細節。這是由亞洲國家迅速開發的新冠疫苗中，首度受到如此挫敗。

不過中國已透過廣泛的緊急使用批准，開始向數十萬人注射包括Coronavac在內的新冠疫苗，因此，在這一階段發現到安全議題，更加令人擔憂。

港媒報導，科興生物10日表示，經過與巴西合作夥伴布坦坦研究所的研判，不良反應事件同疫苗無關，重申對疫苗的安全性有信心，科興生物將繼續同巴方保持溝通。

報導指出，對於是否使用中國疫苗，上月曾在巴西掀起政治風波。該國衛生部長當時宣布，將購買4600萬劑科興生物研製的疫苗，並計畫納入國家免疫計畫。但一天後，巴西總統表態反對，揚言不會購買中國疫苗，「拒當白老鼠」。

報導說，學者質疑涉政治糾紛。對於巴西總統突然「變臉」，有巴西學者認為，此舉與疫情 關係不大，更多的是因為主張引入科興疫苗的聖保羅州州長是巴西總統的政敵，兩人曾因疫情爆發多次口角。