巴西暫停中國疫苗臨床實驗 「疑涉政治糾紛」
在發生一起涉及一名疫苗受試者嚴重不良反應事件後，巴西衛生監管機構日前暫停了中國生物製藥企業科興生物公司在巴西的新冠疫苗臨床試驗。對此，中國外交部發言人汪文斌10日在例行記者會上表示，據科興生物在巴西合作夥伴布坦坦研究所判定，有關事件同疫苗無關。
中新社報導，汪文斌10日表示，我們注意到，科興生物已就有關報導作出回應。據科興生物在巴西合作夥伴布坦坦研究所判定，有關事件同疫苗無關。科興生物將繼續就此同巴方保持溝通。
綜合電訊報導，巴西衛生機構Brazil Health Agency 10日表示，科興生物的新冠病毒疫苗Coronavac已在巴西中止試驗，因為在10月29日發生一起不良反應，但當局未詳述受試者不適的細節。這是由亞洲國家迅速開發的新冠疫苗中，首度受到如此挫敗。
不過中國已透過廣泛的緊急使用批准，開始向數十萬人注射包括Coronavac在內的新冠疫苗，因此，在這一階段發現到安全議題，更加令人擔憂。
港媒報導，科興生物10日表示，經過與巴西合作夥伴布坦坦研究所的研判，不良反應事件同疫苗無關，重申對疫苗的安全性有信心，科興生物將繼續同巴方保持溝通。
報導指出，對於是否使用中國疫苗，上月曾在巴西掀起政治風波。該國衛生部長當時宣布，將購買4600萬劑科興生物研製的疫苗，並計畫納入國家免疫計畫。但一天後，巴西總統表態反對，揚言不會購買中國疫苗，「拒當白老鼠」。
報導說，學者質疑涉政治糾紛。對於巴西總統突然「變臉」，有巴西學者認為，此舉與疫情關係不大，更多的是因為主張引入科興疫苗的聖保羅州州長是巴西總統的政敵，兩人曾因疫情爆發多次口角。
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