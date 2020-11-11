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中國、寮國出現本季首兩例新A流 廣東升至2級警示

記者陳婕翎／台北11日電
國際間不只新冠肺炎疫情在燒，中國及寮國分出現新型A型流感。此為示意圖，與新聞無關。（中新社）
國際間不只新冠肺炎疫情在燒，中國及寮國分出現新型A型流感。此為示意圖，與新聞無關。（中新社）

世界衛生組織(WHO)公布中國1例H9N2流感及寮國1例H5N1流感病例，為本流行季（10月起）首兩例新型A型流感病例。基於當地可能具環境暴露風險，目前廣東省已列為新型A型流感旅遊疫情建議第二級警示(Alert)，並於11月9日起提升寮國至第一級注意(Watch)。

台灣的疾管署表示，廣東省珠海市3歲女童於10月12日發病；寮國沙拉灣省1歲女嬰於10月13日發病，女嬰及家人並無旅遊史，這是該國繼2007年後第三例病例，其四歲哥哥日前曾有類似症狀；個案發病前皆曾有家禽暴露史或住家附近有活禽。

全球H9N2流感自2013年迄今累計48例，以中國38例為多，其次為埃及三例、孟加拉及香港(自廣東省移入)各兩例，阿曼、印度及塞內加爾各一例，迄今累計一例死亡，致死率2.1%。

全球H5N1流感自2003年迄今共17國累計通報862例，通報國家以埃及、印尼及越南為多，迄今累計455例死亡，致死率52.8%；惟全球已逾一年未出現病例。

由於家禽及環境仍檢出病毒，預期仍會出現病例，惟病毒於人類間尚未具持續傳播能力，故人傳人傳播風險低。目前新型A型流感旅遊疫情建議包含安徽省、福建省、廣東省、湖南省及山東省為第二級警示（Alert），中國其他省市及寮國為第一級注意（Watch）。

醫師，應落實「五要六不」原則，五要：禽肉及蛋要熟食、要以肥皂徹底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。

「六不」口訣包含：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去禽畜養殖場或市場/展銷場。

流感疫苗 中國 疫情

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