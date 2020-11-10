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殲20塗裝曝光 紅星排列有典故

特派記者陳言喬／綜合報導
解放軍最強戰機殲20戰機被指已進駐距台灣僅500公里的浙江衢州機場。（取材自微信）
解放軍最強戰機殲20戰機被指已進駐距台灣僅500公里的浙江衢州機場。（取材自微信）

人民日報微信公號發布中國人民解放軍空軍最新招募飛官的宣傳片。在宣傳片結尾處，解放軍最強戰機殲20戰機塗裝標誌畫面首次曝光。

在這約一分鐘的宣傳片中，解放軍空軍多型先進戰機亮相，包括殲10改進型、殲16等。最讓人關注的是空軍現役最先進第四代戰機殲20。宣傳片結尾處，殲20座艙下方首次出現實心紅五星、空心紅五星兩排標誌：實心紅五星位列第一排共五枚，空心紅五星位列第二排共三枚。

解放軍最強戰機殲20戰機塗裝標誌畫面首次曝光，上排5顆實心紅五星，下排3顆空心紅...
解放軍最強戰機殲20戰機塗裝標誌畫面首次曝光，上排5顆實心紅五星，下排3顆空心紅五星。（取材自微信）

上觀新聞「政知道」稱，類似塗裝標誌可從抗美援朝（韓戰）志願軍空軍駕駛員王海說起。

北京中國人民革命軍事博物館大廳內，陳列著王海在朝鮮戰場上駕駛的蘇製米格15殲擊機。銀色機身上即標有九顆五角星。而這九顆五角星的噴塗方式和上述畫面中並無二致，分為兩行，上面四顆紅星是實心的，下面五顆為空心。

陳列在北京中國人民革命軍事博物館內的蘇製米格15殲擊機，其銀色機身上即標有9顆五...
陳列在北京中國人民革命軍事博物館內的蘇製米格15殲擊機，其銀色機身上即標有9顆五角星。（取材自微信）

上面四顆實心的紅星代表擊落敵機四架，五顆空心代表擊傷敵機五架。中國空軍專家楊宇傑曾在央視節目「講武堂」中說，這是當時世界空軍通行的一種做法，一方面激勵戰友奮勇殺敵，另一方面威懾戰場上的對手。

來源：聽聞頻道NEWS CHANNEL YouTube

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