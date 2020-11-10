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嘗總統套餐… 白登吃過的北京小吃店「姚記炒肝」掀打卡熱

中國新聞組／北京10日電
白登勝選，許多民眾到白登九年前到訪的北京小吃店打卡。（美聯社）
白登勝選，許多民眾到白登九年前到訪的北京小吃店打卡。（美聯社）

美國總統候選人白登2011年訪中曾造訪的北京小吃店「姚記炒肝」，在他宣布勝選後，門庭若市，許多民眾和觀光客趕去打卡「朝聖」。跑堂的阿姨開心地說，上門的客人絡繹不絕，還有好多中外媒體前去採訪，根本忙不過來，店家開心地掛出當年的照片並直呼「我們是老朋友了！

「姚記炒肝」就在北京鼓樓旁邊，隔著一條小巷，主要賣北京傳統小吃炒肝、滷煮火燒和各種涼菜。據美聯社報導，2011年8月18日，時任美國副總統的白登在美國駐中大使駱家輝的陪同下，和孫女一起到這裡吃午餐。一行五人點了五碗炸醬麵、十個包子、涼拌黃瓜、涼拌山藥，涼拌土豆絲以及可樂等，總費用79元人民幣（約12美元）。

當年白登親切地與中國民眾互動的畫面，被中國網友找出來，在網路瘋傳，還有人迫不及待要去嚐嚐「總統套餐」。

中國時報報導，不到中午12時，小小的店面就被慕名前來的食客塞爆，大約40個位子座無虛席，還有許多人端著餐盤站著候位。而且翻桌率很高，最多等上五分鐘就有位子。忙著收拾桌面的服務員說，這兩天突然多了好多人，估計白登幫了很大的忙。

就連日本媒體也前去採訪，一名北京上班族小魏點了白登九年前吃過的炸醬麵和涼拌黃瓜，連說「好吃！」小魏說，自己也是慕名而來，「當年白登訪華時，我還在唸大學，沒想到九年之後，這位老先生已經圓了總統夢！希望中美關係能夠從川普時期的低谷中儘快走出來。」

當年白登用餐時前後拍攝多張照片，包括與民眾臨桌用餐、與店家及民眾合影等，美國大使館透過微博對外連續發布，這些圖文立刻成為熱門話題，當天就有數千萬人連續湧入觀看、轉發。駐華大使館做了一次成功的公關秀；據報導，2013年習近平接任中共中央總書記，可能也是出於白登這場公關秀的影響，在當年年底北京慶豐包子舖吃了一餐包子，整個過程有現場拍攝影片與照片，習近平的幕僚透過社交媒體傳播，再由官媒轉載，引起了中國與國際社會的關注。一改過去中共領導人的威權形象。

老北京小吃炒肝是以豬心、肺、肝、大腸等內臟加大量的大蒜炒過後熬煮再勾芡。（本報資...
老北京小吃炒肝是以豬心、肺、肝、大腸等內臟加大量的大蒜炒過後熬煮再勾芡。（本報資料照片）

白登 北京 美國

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