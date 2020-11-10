習近平未賀白登 美媒分析：堅忍待變 等美中緩和契機

分析人士指出，習近平在其智囊的建議下，一直堅忍待變。圖為環球時報的頭版報導​​白登當選美國總統的照片。(路透)

美國 總統候選人白登 宣布勝選後，世界不少國家向白登發出賀信。一些觀察家們好奇的是，似乎應該對川普下台感到興奮的習近平為何遲遲不發賀信祝賀白登？

美國之音報導，北京與川普政府在過去兩年來可以說關係惡化到極點。雙方在科技、貿易、香港、新冠病毒等許多方面都處於針鋒相對和嚴重摩擦的狀態，南海的軍事對峙更是達到前所未有的緊張程度。

據報導，一些分析人士指出，習近平當局在智囊的建議下，一直堅忍待變，如果川普敗選，白登成為新總統，那麼中國 將會獲得喘息之機。目前，美國選舉結果似乎正在朝著北京期望的方向發展，雖然目前還有一定的變數。

但中國為何不趕在第一波向白登示好，爭取美方減緩對中國的壓力呢？中國外交部的表態模模糊糊，與在2016年川普勝選消息一出習近平搶先祝賀形成鮮明的對比。

還是中國官媒環球時報總編輯胡錫進在這個時候道出北京當局小心翼翼的良苦用心。他9日在推特上發文說，中國沒有像西方國家那樣立刻向白登表示祝賀的原因是，「中國要與美國大選保持更大的距離，避免捲入一場爭論。這實際上顯示出中國對整個美國的尊重。」

報導指出，分析人士說，胡錫進所說的爭論是指習近平盼望美國更換總統給美中關係緩和帶來一個契機。中方不願意因急迫祝賀白登，反而會給白登造成不好的影響，從而導致白登強化對中國的立場。

中國官方的英文媒體中國日報在社評中說：「中美關係轉向緩和與可控符合兩國人民的共同利益。」該報預計，雙邊關係的改善「顯然」會從貿易開始，恢復貿易談判對於恢復某種程度的理解和信任至關重要。

中國官方智庫「中國與全球化中心」主席王會耀期待中國與白登行政當局展開更多的對話。路透引用王會耀的話說：「白登的當選是重建與美國關係的契機，因為白登更有可能堅持多邊主義。這就意味著中國和美國可能開始討論氣候變化、疫情控制和貿易等議題。