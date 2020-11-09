環時：對中美關係莫抱幻想 也別放棄努力

白登 成為下一屆美國 總統已成定局，對於其會在多大程度上延續對華關係的「川普 路線」？中共黨報人民日報旗下環球時報8日發表社評指出，（中方）對中美關係莫抱幻想，也別放棄努力。

社評表示，多數分析認為，川普執政期間發動包括貿易戰在內的高強度衝突，已經重置中美關係的大環境，整體上改變美國菁英群體的對華思維。白登上台會接下中美關係新的大盤，保持強硬對待中國的基本態度。在新疆、香港等「人權」問題上，不排除民主黨政府會有變本加厲的表現，總之中美在兩國關係主要方向的施壓不會鬆懈下來。

不過，社評也稱，今年以來，川普政府對華政策出現一些刻意製造中美關係緊張的泡沫因素。「我們認為擠掉這些泡沫是有可為的，北京應當與白登團隊開展盡可能充分的溝通，為緊張的中美關係恢復到一個有較強可預測性的狀態做出努力。」

社評並指出四大方向，首先，中美在抗疫領域的關係是有很大調整空間的。中美從圍繞疫情的激烈對抗轉為開展務實合作會成為可能，而這一合作或為重新認識中美關係的一些問題創造更多線索。

第二，白登表示將回歸巴黎氣候協定，而要重新推動聯合國氣變行動，同樣離不開中美合作，這也會增加中美之間的非對立性話題。

第三，經貿領域白登大概會堅持川普的高壓路線，但川普政府的狂賭方式未必會得到新政府的延續。

第四，人員交流方面，川普政府破壞了雙方開展更多人員往來的信心。加上疫情讓很多中國家庭放棄了送孩子去美國讀書的計畫，赴美留學的供求關係正在發生重大變化，白登堅持打壓中國學生學者路線的空間已經很小。

社評稱，川普政府過度消費對華強硬政策，好出的牌幾乎全都甩到了桌面上，這讓白登政府實施「更加強硬」對華政策的資源大大減少。

社評表示，中國不用對白登可能帶來中美關係的緩和性逆轉抱有幻想，但同樣不能弱化對改善中美關係的信念。從趨勢上看，美國的對華競爭和防範心態只會不斷強化，但兩國關係的緩和與可控符合兩國人民和國際社會的共同利益。