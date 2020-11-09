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諷川普？人民日報刪HaHa 胡錫進：別刺激他

中國新聞組／北京9日電
川普7日發布Twitter稱贏得了選舉，隨後人民日報的官方推特也轉發並配文「HaHa」。(取材自推特)
川普7日發布Twitter稱贏得了選舉，隨後人民日報的官方推特也轉發並配文「HaHa」。(取材自推特)

中共黨報人民日報旗下環球時報總編輯胡錫進8日表示，美國進入極不尋常的過渡期，呼籲中國不要刺激美國總統川普，以免被發洩敗選怨氣。然而，稍早前，人民日報在Twitter轉發川普稱自己勝選的貼文時，卻發文表示「HaHa」，被視為帶嘲諷意味，隨後已被撤下。

胡錫進在微博稱，中國此時需做好幾件事：第一，與白登團隊建立聯繫，探尋中美關係擺脫極端動蕩的可能性。

第二，不要刺激川普，「他不接受選舉結果，憋了一肚子氣。他將這一切朝美國之外發洩比對內發洩更加容易。中方應有避免把川普的敗選怨氣朝中美關係方向引的意識。尤其是對他本人保持必要的尊重。」

第三，中國一定要有底線思維，做好各種應變準備。「如果這期間遭到嚴重挑釁，我們決不能含糊，必須予以迎頭痛擊。總體看這段時間不是美國特別意志強大、而是它相對糾結、脆弱的時候。我們不惹它，但決用不著怕它。」

另據香港01報導，川普7日上午發布Twitter稱，「我贏得了這場選舉，贏了很多！」該篇貼文被Twitter標註警語：「貼文發布時，官方來源還未宣布選舉結果」。

人民日報的官方英文Twitter帳號在不到一個小時內就轉發了川普這則貼文，並配上「HaHa」的文字和表情符號，引發網友關注。但隨後該篇轉貼已顯示為不可見狀態，疑似是被人民日報撤下。

川普 美國 中國

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