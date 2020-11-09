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中網民瘋美大選 發起保衛「一萬卡」

特派員陳言喬／北京9日電
中國網民擔心川普倒台，在網上發起段子要保衛「一萬卡」。（取材自觀察者網）
中國網民擔心川普倒台，在網上發起段子要保衛「一萬卡」。（取材自觀察者網）

美國總統大選中國網民當成超大娛樂秀，每天笑看不亦樂乎，網上一片嘲諷、戲弄川普（川建國）、白登（拜振華，中國譯拜登）的段子不勝枚舉。最近網友則是呼籲要保衛「一萬卡」（伊凡卡）。

吃瓜的人多了，就有段子手，這些段子也看出中國網民的搞笑功力：「風在吼！驢在叫！白登做假票！白登做假票！發動道奇皮卡！拿起長槍小炮！保衛家鄉！保衛特朗普（川普）！保衛白宮！保衛一萬卡」。

保衛「一萬卡」的口號一出，立即引起網友的一片喝彩，和每天給網友送歡樂的「川建國」不同，大公主「一萬卡」確實在形象上能讓人產生好感，且一旦「川建國」倒台，具良好形象、總能引人注目的「一萬卡」以後恐怕也不易見了。

中國網友戲稱「川建國」、「拜振華」以及早前的「奧觀海」（歐巴馬）都是我黨（中共）派在美國北美局的同志。

有網友寫的段子是一項「秘密通知」：「 建國同志，見字如面，如今形式突變，組織決定交予你最後一項革命任務，即拒絕承認大選結果，聯合天蓬大將軍（豬八戒）共同起兵，宣布北方23州獨立，成立北方臨時政府，最終引燃美國內戰，切記，不到萬不得已萬萬不可使用核按鈕，以免傷及平民，望你能牢記使命，不忘初心，堅守崗位，不辱使命！」

中國網友笑看美國大選鬧糾紛且愈亂愈好，打起來、打起來，因為不論白登上台與否，反華都已成美國兩黨共識。網友稱，「美國共和黨喜歡王八拳，擼起袖子就想和中國幹，邊打還要邊罵。民主黨擅長軟刀子，表面上說要和中國合作，同時又拉起一票小弟圍剿中國，在關鍵節點使用各種陰謀詭計想從內部分化中國」。

中國網友最後回到現實自我期許稱，美國換個總統，對一些小國可能是滅頂之災。但對於中國，不管你美國誰上誰下，未來亮刀子還是遞毒玫瑰，只要建設好自己的國家，就不怕流氓挑事。 

另外，白登7日晚間在德拉瓦州威明頓（Wilmington）對全國發表談話，也吸引中國網友關注，光微博「拜登向全國發表講話」閱讀量就達11.4億。

中國 美國總統大選 白登

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