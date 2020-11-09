網熱傳白登9年前訪京用餐照 他還向鄰桌說對不起…

2011年白登訪問北京並至鼓樓一家小吃餐廳用餐，期間與鄰桌客人互動。(路透資料照片)

白登 當選美國 新一任總統，中國網友與媒體紛紛找出2011年8月他作為美國副總統到中國首訪的照片和經歷。從媒體的報導與網友留言可知，中國民眾普遍期待白登上任後能改善美國與中國的關係。

白登是在當年8月中旬抵達北京訪問，白登一行為品嘗北京小吃，特地到位於鼓樓的姚記炒肝用餐，點了炸醬麵、拌黃瓜和可樂，並和店主一家合影。

九年後，白登成為美國總統，當年曾經接待過白登的姚記炒肝店老闆姚龍8日回憶起白登來店裡用餐的情景，並對「老朋友」送上衷心的祝福。

2011年8月15日，美國駐華大使館官方微博 發了一條駐華大使駱家輝求網友推薦餐館的微博，引起眾多網友關注。很多網友推薦他去吃中國小吃炸醬麵，美國駐華大使館微博也沒有給予回應。18日下午1時半，美國駐華大使館官方微博發了這樣一條微博，「大家好，白登副總統正在北京市中心鼓樓附近一家小吃店品嘗北京小吃」。

2011年白登訪問北京並至鼓樓一家小吃餐廳用餐，期間與鄰桌客人互動。(路透資料照片)

隨後，該微博連續發了幾條訊息，並配上現場圖片。「副總統白登在駐華大使駱家輝的陪同下，和孫女一起品嘗北京炸醬麵。白登還熱情地和鄰桌其他顧客打招呼。」白登副總統在向大家介紹他的孫女。白登還與顧客以及店員合影。

吃飯過程中，白登面帶笑容，和大家相談甚歡。細心的網友還發現白登吃飯竟然用筷子。下午2時半，美國駐華大使館又發了一條微博，總結這次吃飯的消費情況。「今天白登副總統等五人點了五碗炸醬麵、十個包子、拌黃瓜、涼拌山藥、涼拌土豆絲以及可樂等。總費用人民幣79元。白登副總統在結帳時對店主說，給你們帶來了許多不方便。他掏出100元結帳，剩下的按照美國習慣作為小費」。

姚記炒肝店的第二代傳人姚燕說，「白登來到之前的前天中午，美國大使館派了兩個人到店內調查，出示了名片，拍攝了店內的情況，但也沒說白登要來，他們也沒在意。白登來的前一天才知他要來店裡吃午飯。沒接待過這麼高級別的貴賓，我們都不知道該怎麼準備好了」。

姚燕說，這個消息讓他們既驚喜又緊張，家裡人全都趕到店裡做準備。收拾了一個包廂，還準備了嶄新的餐具。白登來了以後，表示要坐在大廳，餐具也和其他食客的一樣。

2011年8月，時任中國國家副主席習近平與到訪的美國副總統白登訪問四川。（中新社資料照片）

白登帶著孫女，在新上任的美國駐華大使駱家輝的陪同下走進店裡。席間，白登還向其他客人道歉說：「對不起，打擾大家吃飯的時間了」。他們吃得很香，炸醬麵吃得乾乾淨淨，包子剩了幾個。白登掏出了一張100元紙幣結帳，明確表示結餘的21元當作小費，最終拗不過他，還是收下了。

臨別之際，白登和姚家的十餘口人以及夥計一起合影後乘車離開，整個就餐時間只有20多分鐘。

白登當年來華訪問期間，時任國家副主席習近平的陪同走訪，兩人除了去看北京奧林匹克中心的兩國大學籃球賽，還一同走訪都江堰，兩人建立起友誼。中國網友稱，希望新當選美國總統的白登能記得當年這份美好，緩解當前緊張的中美關係。