中印第8輪軍長級會談 願確保一線部隊克制

中國 和印度 昨天舉行第八輪軍長級會談，針對中印邊界西段實控線地區脫離接觸，一致同意確保雙方一線部隊保持克制，避免誤解誤判，並繼續通過軍事和外交渠道保持溝通。不過，印度首任國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）則稱，與中國軍隊的邊境 對峙可能引發更大規模的衝突。

國防部昨天發布中印兩軍第八輪軍長級會談聯合新聞稿稱，中印兩軍6日在楚舒勒舉行了第八輪軍長級會談，雙方繼續就推動中印邊界西段實控線地區脫離接觸交換意見。

會談中，雙方一致同意認真落實兩國領導人達成的重要共識，確保雙方一線部隊保持克制，避免誤解誤判。雙方同意繼續通過軍事和外交渠道保持溝通，在此次會談基礎上，進一步推進其他問題解決，共同維護邊境地區和平安寧。雙方並同意近期舉行下一輪會談。

中印兩國間針對中印邊界衝突而舉行的軍長級會談，大都達成了保持克制以避免誤解誤判的共識，但在會談之外，印度及國外媒體對印度人士有關可能引發衝突的各種發言報導一直沒停過。

就在中印兩軍第八輪軍長級會談舉行當天，路透報導指出，印度國防參謀長拉瓦特在一場線上講話中，提到「拉達克」東部地區局勢緊張，並稱「我們不會同意實際控制線有任何變動」，他並表示，在整體安全考量中，邊境衝突、越界以及無端的戰術軍事行動升級為一場更大規模的衝突是不能被忽視的。

拉瓦特是印度前陸軍參謀長，今年1月1日正式就任該國第一任國防參謀長。

至於中國對中印邊境對峙的態度，中國外交部發言人汪文斌此前曾表示，根據中印雙方近期達成的共識，任何一方都不應在邊境地區採取任何導致局勢複雜化的行動，以避免影響雙方為緩和局勢所作的努力。