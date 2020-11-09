我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診破5040萬 全美逼近千萬

川普賣「誰是接班人」直升機 附土豪金安全帶插扣

川藏鐵路工程難…跨「七江」穿「八山」95%架橋鑿隧

中國新聞組／北京9日電

川藏鐵路雅安至林芝段開工，標誌川藏鐵路進入全線建設階段。川藏鐵路沿線將穿越世界上地形、地貌最複雜的地區，所經區域垂直落差超4000米，全線橋隧比達81%。而在全長1011公里的雅林段，橋隧比高達95%，被視為世界級工程難題中的難題。

大公報報導，作為繼青藏鐵路後的第二條進藏「天路」，東起四川省成都市、西至西藏自治區拉薩市的川藏鐵路全線地質極其複雜。

報導指出，雅林段起自既有成雅段雅安站，經四川省雅安市、甘孜藏族自治州，西藏自治區昌都市、林芝市，接入在建拉林段林芝站。線路設計時速120公里至200公里。新建正線長度1011公里，全線共設26座車站。項目估算總投資約3198億元。

在業內人士看來，川藏鐵路實在太難了。中國科學院院士、中國科學院水利部成都山地災害與環境研究所研究員崔鵬曾指，川藏鐵路沿線跨「七江」穿「八山」，將穿越世界上地形、地貌最複雜的地區。從川藏鐵路地形剖面圖可以看到，川藏鐵路所經區域最低點成都海拔512米，最高點米拉山山口海拔5013米，垂直落差超過4000米。同時，鐵路沿線跨越多座海拔超過4000米的高山，橫跨岷江、大渡河、雅礱江、金沙江、瀾滄江、怒江等大江大河以及穿過龍門山脈、橫斷山脈、念青唐古拉山、岡底斯山脈及喜馬拉雅山脈等山系。

對於川藏鐵路修建難度，中鐵二院副總工程師、川藏鐵路勘察設計總負責人林世金曾表示，和青藏鐵路「緩坡式」上升不同，川藏鐵路是「台階式」。川藏鐵路走向為「八起八伏」，從成都到拉薩，累計爬升高度達1.4萬米。為消除顯著地形高差，更多地採用高橋、隧道，全線橋隧比達81%。而在全長1011公里的雅林段，橋隧比達95%。

此外，由於四川雅安等地在大熊貓國家公園範圍內，川藏鐵路建設還涉及到熊貓棲息地保護。今年7月，各個領域專家在成都召開會議，評審了川藏鐵路進入大熊貓國家公園生態影響報告。報告指出，鐵路建設將以最嚴的技術標準、最嚴的工程措施進行，保護好大熊貓棲息地。

中國 投資

上一則

輝瑞：中國2年內將參與公司8成研究

下一則

中網民瘋美大選 發起保衛「一萬卡」

延伸閱讀

建戰略通道「鞏固邊疆」 川藏鐵路雅林段動工

建戰略通道「鞏固邊疆」 川藏鐵路雅林段動工
韓團BLACKPINK帶妝抱熊貓 中網民怒：不會養就送回來！

韓團BLACKPINK帶妝抱熊貓 中網民怒：不會養就送回來！
韓女團濃妝摸抱熊貓寶寶 中網民怒：不會照顧就送回來

韓女團濃妝摸抱熊貓寶寶 中網民怒：不會照顧就送回來
黃河小浪底工程 世界壩工史最大挑戰

黃河小浪底工程 世界壩工史最大挑戰

熱門新聞

華為副總裁驚傳在深圳猝死。(視頻截圖 )

華為副總裁深圳猝死 享年55歲

2020-11-03 00:13
舉報人王女士。（取材自新晚報）

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

2020-11-02 10:00
不少年輕人會辦派對慶祝生日。（示意圖／取材自pixabay）

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

2020-11-06 08:00
中國網民擔心川普倒台，在網上發起段子要保衛「一萬卡」。（取自觀察者網）

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

2020-11-08 09:52
中國一名男子發生感情糾紛，要求女方歸還還交往期間贈送的86萬人民幣，並告上法院獲得勝訴。(示意圖／ingimage)

交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔

2020-11-01 11:47
武漢一名女計程車司機日前載送一位女性乘客，聽到對方要求「開快一點」，沒想到在行經隧道時，就驚覺後方女乘客「不見了」。（取材自微博）

武漢隧道驚魂…女乘客催開快點 司機回頭「後座空了」

2020-11-08 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」
特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼

特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼
川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到

川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到
連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？
知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸

知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸