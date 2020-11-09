川藏鐵路工程難…跨「七江」穿「八山」95%架橋鑿隧

川藏鐵路雅安至林芝段開工，標誌川藏鐵路進入全線建設階段。川藏鐵路沿線將穿越世界上地形、地貌最複雜的地區，所經區域垂直落差超4000米，全線橋隧比達81%。而在全長1011公里的雅林段，橋隧比高達95%，被視為世界級工程難題中的難題。

大公報報導，作為繼青藏鐵路後的第二條進藏「天路」，東起四川省成都市、西至西藏自治區拉薩市的川藏鐵路全線地質極其複雜。

報導指出，雅林段起自既有成雅段雅安站，經四川省雅安市、甘孜藏族自治州，西藏自治區昌都市、林芝市，接入在建拉林段林芝站。線路設計時速120公里至200公里。新建正線長度1011公里，全線共設26座車站。項目估算總投資 約3198億元。

在業內人士看來，川藏鐵路實在太難了。中國 科學院院士、中國科學院水利部成都山地災害與環境研究所研究員崔鵬曾指，川藏鐵路沿線跨「七江」穿「八山」，將穿越世界上地形、地貌最複雜的地區。從川藏鐵路地形剖面圖可以看到，川藏鐵路所經區域最低點成都海拔512米，最高點米拉山山口海拔5013米，垂直落差超過4000米。同時，鐵路沿線跨越多座海拔超過4000米的高山，橫跨岷江、大渡河、雅礱江、金沙江、瀾滄江、怒江等大江大河以及穿過龍門山脈、橫斷山脈、念青唐古拉山、岡底斯山脈及喜馬拉雅山脈等山系。

對於川藏鐵路修建難度，中鐵二院副總工程師、川藏鐵路勘察設計總負責人林世金曾表示，和青藏鐵路「緩坡式」上升不同，川藏鐵路是「台階式」。川藏鐵路走向為「八起八伏」，從成都到拉薩，累計爬升高度達1.4萬米。為消除顯著地形高差，更多地採用高橋、隧道，全線橋隧比達81%。而在全長1011公里的雅林段，橋隧比達95%。

此外，由於四川雅安等地在大熊貓國家公園範圍內，川藏鐵路建設還涉及到熊貓棲息地保護。今年7月，各個領域專家在成都召開會議，評審了川藏鐵路進入大熊貓國家公園生態影響報告。報告指出，鐵路建設將以最嚴的技術標準、最嚴的工程措施進行，保護好大熊貓棲息地。