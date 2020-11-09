習近平「鞏固邊疆」川藏鐵路雅林段動工 全長1011公里

號稱「中國最美景觀大道」的川藏線公路，圖為西藏當雄縣城附近青藏鐵路、國道和公路並行，未來川藏線將建設鐵路，預計2026年完工。（新華社）

剛剛被納入中國 「十四五規畫 」的川藏鐵路8日開工，使北京 在青藏鐵路之外再獲得一條快速戰略通道。開工大會在北京和川藏鐵路控制工程色季拉山隧道、大渡河特大橋三地，以視像連線同時舉行。國務院副總理劉鶴傳達中國國家主席習近平 指示，為川藏鐵路工程建設指揮部揭牌。

新華社報導，習近平近日對川藏鐵路開工建設作出指示，表示建設川藏鐵路是貫徹落實新時代黨的治藏方略的重大舉措，對維護國家統一、促進民族團結、鞏固邊疆穩定、推動西部地區，特別是川藏兩省區經濟社會發展，具有十分重要的意義。

據報導，川藏鐵路是北京在2006年7月1日開通青藏鐵路後的第二條「入藏」戰略通道。自1949年中共建政後，中國政府一直試圖通過鐵路連接內地和動盪不斷的西藏，並在1958年9月啟動青藏鐵路一期工程（青海省西寧至格爾木）段的開工建設，但因技術問題、政治問題、宗教問題，北京直到2001年才開工第二段（格爾木至拉薩），2006年貫通了第一條入藏線，即難度較小的青藏鐵路。

目前，川藏鐵路已被寫入剛公布的「十四五規畫」，納入北京拓展投資空間的六大工程之一，其中提到「實施川藏鐵路、西部陸海新通道、國家水網、雅魯藏布江下游水電開發、星際探測、北斗產業化等重大工程。」青藏鐵路運營後隨即快速發揮巨大的經濟價值，其戰略價值也引起了人們的猜測。

川藏鐵路不僅能進一步強化內地與西藏的聯繫，也可能整合處於軍事對峙的中印邊境地帶和擁有眾多軍工企業的四川盆地，乃至更廣闊的中國後方軍事力量，大大強化北京在西藏的快速軍事部署能力。

據報導，川藏鐵路沿線地形地質和氣候條件複雜、生態環境脆弱，修建難度之大世所罕見。習近平在開工指示中，形容川藏線為「貫徹落實新時代黨的治藏方略的一項重大舉措，習近平並強調發揚「兩路」精神和青藏鐵路精神高質量推進工程建設。

報導指出，川藏鐵路成都至雅安段已於2018年12月開通運營，拉薩至林芝段於2015年6月開工建設。此次開工的雅安至林芝段位於四川省、西藏自治區境內。線路起自四川雅安，終至西藏林芝，為國家Ⅰ級雙線鐵路，新建正線長度1011公里，設計時速120公里至200公里。項目由國鐵集團負責組織實施。