中紀委斥美抹黑「獵狐行動」曝還有20紅通在美

楊秀珠是「百名紅通人員」中第一位，圖為2016年11月16日她從美國被遣返中國。(新華社資料照片)

美國 司法部上月底起訴八名涉嫌在美參與北京政府非法追捕海外逃犯的「獵狐」行動人員，認為其實際上是拘捕中國 國家主席習近平的政敵或異見人士。對此，中紀委國家監委發文批評美方污衊抹黑，又指在五年前公布的「百名紅通人員」名單中，目前仍有20人藏匿在美國。

香港01報導，中紀委國家監委機關報中國紀檢監察報7日刊文，直指美國是中國外逃腐敗及經濟犯罪疑犯最集中的國家，更披露截至目前，尚未歸案的40名「百名紅通人員」中，仍有20人藏匿在美國。

據報導，文章指，美國無視基本事實，污蔑抹黑中國反腐敗國際追逃追贓正義之舉，妄稱「獵狐行動」非法，無端起訴並逮捕數名美國人和在美華人，「這些慣用伎倆不僅暴露出美方想當腐敗分子和非法資金避罪天堂的『貪利之心』，更暴露出其別有用心的政治目的」。

文章又稱，除了中國外，美國也是其他一些發展中國家腐敗分子潛逃和藏匿財富的天堂。例如非洲近年來每年因非法金融流動而損失500多億美元 ，過去50年因貪腐問題共損失一萬億美元，許多贓款最終都流向美國。

報導指出，文章稱，美國之所以為多國貪腐分子提供避風港，既是貪圖利益，更是政治偏見，「腐敗分子外逃時往往攜帶大量贓款，這些贓款對外逃腐敗分子來說是賴以生存的『營養源』，對美方而言則是一塊『肥肉』」，利用贓款大肆購買豪宅、豪車、高檔商品。攜帶大量贓款的腐敗分子不僅沒有受到打擊，反而受到了美方的庇護。