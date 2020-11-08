中紀委斥美抹黑「獵狐行動」曝還有20紅通在美
美國司法部上月底起訴八名涉嫌在美參與北京政府非法追捕海外逃犯的「獵狐」行動人員，認為其實際上是拘捕中國國家主席習近平的政敵或異見人士。對此，中紀委國家監委發文批評美方污衊抹黑，又指在五年前公布的「百名紅通人員」名單中，目前仍有20人藏匿在美國。
香港01報導，中紀委國家監委機關報中國紀檢監察報7日刊文，直指美國是中國外逃腐敗及經濟犯罪疑犯最集中的國家，更披露截至目前，尚未歸案的40名「百名紅通人員」中，仍有20人藏匿在美國。
據報導，文章指，美國無視基本事實，污蔑抹黑中國反腐敗國際追逃追贓正義之舉，妄稱「獵狐行動」非法，無端起訴並逮捕數名美國人和在美華人，「這些慣用伎倆不僅暴露出美方想當腐敗分子和非法資金避罪天堂的『貪利之心』，更暴露出其別有用心的政治目的」。
文章又稱，除了中國外，美國也是其他一些發展中國家腐敗分子潛逃和藏匿財富的天堂。例如非洲近年來每年因非法金融流動而損失500多億美元，過去50年因貪腐問題共損失一萬億美元，許多贓款最終都流向美國。
報導指出，文章稱，美國之所以為多國貪腐分子提供避風港，既是貪圖利益，更是政治偏見，「腐敗分子外逃時往往攜帶大量贓款，這些贓款對外逃腐敗分子來說是賴以生存的『營養源』，對美方而言則是一塊『肥肉』」，利用贓款大肆購買豪宅、豪車、高檔商品。攜帶大量贓款的腐敗分子不僅沒有受到打擊，反而受到了美方的庇護。
上一則
直擊進博會：美國商品最多 貓屎咖啡50克賣1000元
下一則
FB留言