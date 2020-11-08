我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診986萬例 加州逼近97萬

白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

中紀委斥美抹黑「獵狐行動」曝還有20紅通在美

中國新聞組／香港8日電
楊秀珠是「百名紅通人員」中第一位，圖為2016年11月16日她從美國被遣返中國。(新華社資料照片)
楊秀珠是「百名紅通人員」中第一位，圖為2016年11月16日她從美國被遣返中國。(新華社資料照片)

美國司法部上月底起訴八名涉嫌在美參與北京政府非法追捕海外逃犯的「獵狐」行動人員，認為其實際上是拘捕中國國家主席習近平的政敵或異見人士。對此，中紀委國家監委發文批評美方污衊抹黑，又指在五年前公布的「百名紅通人員」名單中，目前仍有20人藏匿在美國。

香港01報導，中紀委國家監委機關報中國紀檢監察報7日刊文，直指美國是中國外逃腐敗及經濟犯罪疑犯最集中的國家，更披露截至目前，尚未歸案的40名「百名紅通人員」中，仍有20人藏匿在美國。

據報導，文章指，美國無視基本事實，污蔑抹黑中國反腐敗國際追逃追贓正義之舉，妄稱「獵狐行動」非法，無端起訴並逮捕數名美國人和在美華人，「這些慣用伎倆不僅暴露出美方想當腐敗分子和非法資金避罪天堂的『貪利之心』，更暴露出其別有用心的政治目的」。

文章又稱，除了中國外，美國也是其他一些發展中國家腐敗分子潛逃和藏匿財富的天堂。例如非洲近年來每年因非法金融流動而損失500多億美元，過去50年因貪腐問題共損失一萬億美元，許多贓款最終都流向美國。

報導指出，文章稱，美國之所以為多國貪腐分子提供避風港，既是貪圖利益，更是政治偏見，「腐敗分子外逃時往往攜帶大量贓款，這些贓款對外逃腐敗分子來說是賴以生存的『營養源』，對美方而言則是一塊『肥肉』」，利用贓款大肆購買豪宅、豪車、高檔商品。攜帶大量贓款的腐敗分子不僅沒有受到打擊，反而受到了美方的庇護。

美國 中國 美元

上一則

直擊進博會：美國商品最多 貓屎咖啡50克賣1000元

下一則

白登上台 胡錫進：中國公知對美幻想會再次燒旺

延伸閱讀

川普還沒認輸… 盟邦德加法火速祝賀白登勝選

川普還沒認輸… 盟邦德加法火速祝賀白登勝選
評論／美國重返亞洲 2不變與3改變

評論／美國重返亞洲 2不變與3改變
川粉示威：選舉被偷走 舊金山歡慶：美國回來了

川粉示威：選舉被偷走 舊金山歡慶：美國回來了
評論／3個層面 看白登入主白宮對全球的重大意義

評論／3個層面 看白登入主白宮對全球的重大意義

熱門新聞

華為副總裁驚傳在深圳猝死。(視頻截圖 )

華為副總裁深圳猝死 享年55歲

2020-11-03 00:13
舉報人王女士。（取材自新晚報）

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

2020-11-02 10:00
不少年輕人會辦派對慶祝生日。（示意圖／取材自pixabay）

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

2020-11-06 08:00
李女長相甜美，殺害男醫師手段凶殘。（取材自微博）

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

2020-10-31 11:00
中國一名男子發生感情糾紛，要求女方歸還還交往期間贈送的86萬人民幣，並告上法院獲得勝訴。(示意圖／ingimage)

交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔

2020-11-01 11:47
浙江遺囑庫提供遺囑繼承的法律諮詢。（取材自錢江晚報）

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

2020-10-31 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結
白登拿下賓州 贏得美國大選

白登拿下賓州 贏得美國大選
白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…

白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…
傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮

傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮
「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言

「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言