白登上台 胡錫進：中國公知對美幻想會再次燒旺

2012年2月，時任中國國家副主席習近平與美國副總統白登在美國洛杉磯共同參觀國際研究學習中心。兩人相互交換學生贈送的印有「中美兩國 友誼長青」字樣的T恤衫。(新華社資料照片)

美國總統大選 大局已定，中共黨報人民日報旗下環球時報總編輯胡錫進7日在個人微博表示，未來民主黨總統候選人白登 上台，一些中國 公知對美國的幻想會再次燒旺。

胡錫進表示，這次美國更換領導人總的來說更像美國社會焦慮的一次釋放，「而且換了領導人就能起到『糾錯』作用嗎？非常難說。很少有人相信白登能對彌合社會分裂做出貢獻。美國競爭力的下降，種族矛盾以及各種身分政治的猖獗都可以溯源到美國政治制度本身，這哪裡是只有一半美國人支持的一位新總統想改變就能改變的。」

他指出，美國政治制度從趨勢上說，正在退化。「它就是逐漸步入老態的西方制度的典型案例。它現在的問題是自我改革的動力和能力都不足，它的穩定性也似乎在面臨越來越大的挑戰。」

胡錫進稱，其實中國沒有動機否定美國的政治制度。各國都該走最適合自己的路，政治體制的多元性是人類社會的政治和文化法則使然。之所以中國常有一些指出美國和西方政治體制弊端的聲音，主要是對方不斷攻擊中國政治體製而導致的我方對沖性反應。他說：美國由現政府挑頭罵中國是「暴政」，妖魔化中國的國家路線和重大治理措施，要求中國以美西方為模本做出改變。

胡錫進稱，「由於美方近年對華咄咄逼人的各種表現，很多中國人是憋了一股火的。一些網友在社交媒體上發洩情緒，在美國出亂子時看熱鬧不嫌事大，都屬人之常情。未來一旦白登上台，一些中國公知對美國的幻想會再次燒旺，那也將導致相反罵美國的聲音在網上更活躍地與之對沖。」