白登上台 胡錫進：中國公知對美幻想會再次燒旺
美國總統大選大局已定，中共黨報人民日報旗下環球時報總編輯胡錫進7日在個人微博表示，未來民主黨總統候選人白登上台，一些中國公知對美國的幻想會再次燒旺。
胡錫進表示，這次美國更換領導人總的來說更像美國社會焦慮的一次釋放，「而且換了領導人就能起到『糾錯』作用嗎？非常難說。很少有人相信白登能對彌合社會分裂做出貢獻。美國競爭力的下降，種族矛盾以及各種身分政治的猖獗都可以溯源到美國政治制度本身，這哪裡是只有一半美國人支持的一位新總統想改變就能改變的。」
他指出，美國政治制度從趨勢上說，正在退化。「它就是逐漸步入老態的西方制度的典型案例。它現在的問題是自我改革的動力和能力都不足，它的穩定性也似乎在面臨越來越大的挑戰。」
胡錫進稱，其實中國沒有動機否定美國的政治制度。各國都該走最適合自己的路，政治體制的多元性是人類社會的政治和文化法則使然。之所以中國常有一些指出美國和西方政治體制弊端的聲音，主要是對方不斷攻擊中國政治體製而導致的我方對沖性反應。他說：美國由現政府挑頭罵中國是「暴政」，妖魔化中國的國家路線和重大治理措施，要求中國以美西方為模本做出改變。
胡錫進稱，「由於美方近年對華咄咄逼人的各種表現，很多中國人是憋了一股火的。一些網友在社交媒體上發洩情緒，在美國出亂子時看熱鬧不嫌事大，都屬人之常情。未來一旦白登上台，一些中國公知對美國的幻想會再次燒旺，那也將導致相反罵美國的聲音在網上更活躍地與之對沖。」
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