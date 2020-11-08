白登上台 學者：中要防川普的「最後瘋狂」

白登 在美國 大選中勝選，已經降至冰點的美中關係將如何變化？學者分析，白登上台後可能為中美關係帶來「喘息期」，並在高層互動、實質合作上有所突破；也有預測則稱白登不會放鬆對中國 核心科技的打壓，但「脫鉤」範圍有望縮小。中國應嚴防川普卸任前「最後的瘋狂」。

美中關係在川普任內祭出對中國的一連串制裁之後極速惡化，一般認為，相較川普較溫和的白登勝選後，美國會放寬部分對中國的禁令，使兩國關係逐漸回溫，但真是如此嗎？

環球時報引述復旦大學美國研究中心副主任信強表示，目前中美的摩擦和對立已處在「快速惡性循環」的軌道上，整體表現在戰略互信的摧毀，高層政治互動幾乎停擺，沒有任何實質合作。白登上台可能為中美關係帶來「喘息期」，至少在後兩方面有所突破，一些此前停擺的對話和聯絡機制也有望恢復。但戰略互信並非一朝一夕能重建。

美國CNBC近日援引白宮前首席貿易談判代表威廉姆斯的話預測稱，在中國問題上，與川普不同的是，白登的政策可能更穩健，更具可預測性。

但信強也認為，總統的更換或許不會改變華盛頓對華政策的總體方向。國際關係學院校長助理、國際政治系主任達巍預測，白登對中國政策的調整將建立在川普時代的基礎之上，不過他不認為白登政府會贊成對華全面脫鉤戰略。

至於中美貿易戰是否還會繼續，信強預測，兩國政府或將先重新評估第一階段貿易協議，進而繼續談判，例如在日用品等美國老百姓受損失較大的領域，對華關稅或許先有放鬆。美國之音引述牛津大學教授拉納．米特（Rana Mitter）說：貿易戰仍可能繼續，但會更加務實。

對於華為、TikTok等中國科技公司的制裁，達巍認為，美國在關鍵核心科技領域對中國的打壓不會放鬆，但中美「脫鉤」的範圍有望縮小。比如對TikTok和Wechat這種沒有不可調和矛盾的企業，禁令有可能取消。但華為在很多領域都牽涉到中美間無法調和的核心競爭，情況就要更複雜。

美國之音則引述美國專家認為，無論誰贏得總統選舉，中國都沒有理由進行慶祝，因為美國的各政治派別都體驗到了中國的貿易和投資政策帶來的傷害。

達巍並表示，白登就任之前，中美關係還可能出現川普任內表現出「最後的瘋狂」的風險，也就是川普會利用任內最後兩個月固化自己的政策，防止未來被白登政府逆轉，其中也包括對華政策。

對於這一局面，中國將如何應對？環時引述中國外交學院國際關係研究所教授李海東表示，中國仍將持續「不與美走向全面對抗，但施壓一定會迎來反制」的態度。