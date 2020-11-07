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禁9國人入境 法媒：中國「孤島」防疫…有效

中國新聞組／北京7日電
北京新國展轉運集散地內景，箭頭指示目的地為外省市和北京的入境人員走不同的通道。（新華社）
北京新國展轉運集散地內景，箭頭指示目的地為外省市和北京的入境人員走不同的通道。（新華社）

中國為了防止新冠疫情從海外蔓延回來，日前暫停英國、法國、義大利、比利時、俄羅斯、菲律賓、印度、烏克蘭、孟加拉等國的人員入境，只有外交與公務人員，以及特殊緊急需要者能豁免。法國媒體「世界報」對此刊登評論指出這項政策可以解釋為何中國能夠控制住新冠疫情，「中國實際上已經成為了一個孤島」。

法廣報導，「世界報」刊登以「中國因新冠病毒而關閉邊界」為題的評論文章，作者為新聞工作者勒梅特（Frédéric Lemaître）。文章寫到，歐洲國家紛紛因第二波疫情重新開始居家隔離，而在中國，幾個月以來，人們的生活卻幾乎是正常的，那麼人們不禁問道：中國是怎麼做到的呢？

文章表示，部分的答案就在上述中國大使館的公告中：中國重新把自己關閉起來了。11月4日到5日，在只有幾個小時的時間內，中國駐多國大使館分別發布公告指出，中國暫停該國公民進入中國。

文章也提到，北京10月底宣布前往中國的旅行者在登機前必須要有核酸檢測、血清抗體檢測陰性的證明，才能夠登機，且這兩項檢測取樣都要在登機前的48小時之內，若經過第三地轉機，登上前一趟飛機之前所做的檢測也不再有效。文章說，要滿足這樣的條件入境中國，幾乎不可能；就算滿足了這一些條件，飛往中國的航班也被中國民航局減少了，10月25日至明年3月27日之間，計畫的國際航班是592個，和12個月前的同一時期相比，少了96.8%。

文章表示，為了保護自己免受新冠疫情的襲擊，中國實際上已經成為了一個「孤島」。

文章也提到，中國對境內旅行也有嚴格限制措施，人民必須擁有健康二維碼，既無法欺騙也無法拒絕出示健康碼。若有地方爆發感染案例，同一個城市的數百萬人都要接受檢測。文章表示，中國的措施似乎是有效的。

中國 檢測 疫情

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