長征1箭13星！ 中國成功發射全球首顆6G試驗衛星

長征六號火箭以一箭13星的方式，將全世界首顆6G試驗衛星送入軌道。（新華社）

11月6日11時19分，中國 在太原衛星發射中心發射長征6號運載火箭，一箭13星成功將NewSat9-18衛星送入預定軌道，此次任務還搭載全球首顆6G試驗衛星「電子科技大學號」（天雁05衛星）升空。

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觀察者網報導，「電子科技大學號」衛星重達70公斤，是由電子科技大學、國星宇航與微納星空聯合研製，該衛星搭載了由電子科技大學與國星宇航設計開發的太赫茲衛星通信載荷，將在衛星平台上建立收發鏈路並開展太赫茲載荷試驗，這也將成為太赫茲通信在空間應用場景下的全球首次技術驗證。

太赫茲通訊具有頻譜資源豐富、傳輸速率高、易實現通信感知一體化等優勢，在地面和空間通信領域具有重要的應用前景，是全球第6代移動通信（6G）的關鍵技術之一。

中國工程院院士徐揚生教授表示，此次研製發射的全球首顆6G試驗衛星，是太赫茲通信在空間應用場景下的首次技術驗證，標誌著中國航天領域探索太赫茲空間通信技術有了突破性進展。

太赫茲實驗室副主任陳智教授談到，本次研發的太赫茲試驗衛星，在太赫茲頻段核心器件、太赫茲通信系統等方面完成了技術攻關，尤其是在空間載荷極其苛刻的約束條件下，解決了小型化、低功耗等技術難題。

「電子科技大學號」衛星還將應用於智慧城市建設、防災減災、國土規畫、環境保護、重大基礎設施建設監測，在太空 服務國家戰略和經濟社會發展。

報導指出，NewSat9-18衛星是阿根廷Satellogic公司研製的10顆遙感小衛星，10顆衛星均搭載多光譜載荷、高光譜載荷，入軌後與其他7顆在軌的NewSat衛星組網運行，主要用於商業遙感服務。此次任務還搭載北航空事衛星一號和8103星。