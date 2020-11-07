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「白登上台」是中美關係重設鈕 北京須抓住機會

聯合報社論

北京對這次美國大選極為關注，因為選舉結果影響美中關係及中國發展相當深遠；但也有人認為，無論誰當選，美國遏制及對抗中國的態勢不會改變。如今白登幾已篤定當選，美中關係將隨川普下台出現一段和緩期，未來兩年是習近平走向「20大」權力頂峰的關鍵期，他必須處理好美中關係；白登上台是一個重設按鈕，北京必須抓住機會。

白登與習近平間存在一些私人交情。2011年起的一年半間，已是「儲君」的習近平和當時的副總統白登至少見過8次面。白登也說，「我與習近平相處的時間，超過任何一個世界領導人」。然而，白登上任總統後，不會重回歐巴馬對中的「交往政策」，他將不是歐巴馬2.0版的總統。事實上，在歐巴馬的第二任期後半，與中國交往已證明無效，大陸已成為美國的長期戰略威脅。

這是「修昔底德陷阱」的結構性因素：崛起的強權與守成的強權之間，必然會有的緊張關係。這項緊張，不會因為領導人的私人關係，或是美國新政府與北京的蜜月期，而有太大改變。白登政府將以更有效的手段來應對中國崛起，而隨著戰略競爭加劇，中美在南海或台海發生衝撞的機會也不會下降。

白登當選後，第一個觀察的指標是，目前的「美日印澳四方安全對話」─即所謂的「亞洲北約」，是否會如期形成？白登年初在《外交事務》上撰文闡述外交政策說：應對中國挑戰的最有效方式，是建立一個美國盟友及合作夥伴的統一戰線。白登既將恢復美國對北約的承諾，即有可能繼續「亞洲北約」的組建，甚至延續川普的國安策略，把中國與俄羅斯視為戰略競爭者。

但除了對抗，白登上台後，還會有合作的一面。觀察最近的中美經貿趨勢，中國大陸在7月後加緊自美國進口，至10月下旬採購金額已高達230億美元，達到承諾金額的71％，美國牛豬產品均創下歷史新高。中方這麼做，與其說是替川普助選，不如說是北京轉向和平低調，以防止美中關係惡化到不可收拾。美國農業部長還稱，中美首階段貿易協定，對美國經濟已是「巨大成功」。

由此可見，美中的經貿對抗畢竟有其極限。越來越多人開始檢討，川普的「關稅戰」和「脫鉤戰」是否真有益於美國經濟。中國今年第3季GDP成長4・9％，第4季可能成長5％，對比美國經濟仍深陷泥沼，恐需加深加快兩國經濟合作才能促進美國經濟復甦。

白登對川普與中國的經濟衝突並不以為然，他認為川普的貿易戰「用錯方法」；這點，被解讀為可能重新審視對中關稅。他的外交顧問布林肯說，與中國「脫鉤」並不是好辦法；而民主黨黨綱也認為不該片面展開關稅戰，這只會傷害美國勞工。白登尤其希望把眼光放遠，聚焦新國際環境中的合作雙贏，為此，必須在全球問題上與中國合作；尤其在氣候變遷和防疫上，兩國合作空間很大。

這次選戰中，從台港到美國有很多華人希望川普能夠連任，主要因素是川普敢對北京態度強硬，屢屢出招讓中共難堪。這種心理，與其說是對川普的支持，不如說是對中共高層漠視自由和人權強烈不滿，因而樂見川普制衡。白登上台後，這股期待會投射在白登身上。事實上，民主黨比共和黨更重視民主與人權，白登曾形容習近平，「這個人身上沒有一根民主的骨頭」。對北京而言，比起軍事與貿易戰，一個堅持民主人權的美國政府，其實還更棘手。

美國 白登 中國

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