中網民瘋美選 呼喚「拜振華」、A股也搞玄學

北京酒吧裡的一名女服務員正在觀看美國大選直播。(Getty Images)

美國總統大選 白登當選料無懸念，中國 民眾則是隔岸觀火。先是為川普 取了一個「川建國」的中文名字，後來隨著白登逐漸取得優勢，白登也獲名「拜振華（中譯「拜登」）」，兩人還各有「川大智勝」和「登雲股份」的概念股。網民形容看「建國同志VS振華同志」大戰如同追劇，是茶餘飯後的好消遣。

對於美國大選，儘管中國外交部的回應是「美國大選是其內政，中方在這個問題上不持立場」，但在民間，人們卻以隔岸觀火的方式參與這場四年一度的政治大戲。BBC報導，中國官媒將美國大選形容成「分裂」，「混亂」、「緊張」還不時「潑污」，但在中國民眾中多了幾分戲謔和看戲的心情。

為方便留言討論，網民先為川普取了一個 「川建國」的中文名字。「川建國」來自川普的另一個中國譯名「川普」，因川普生於1946年，許多和他同齡的中國男性名字中有「建國」二字，意為建設新中國。網民認為川普上任後開打的中美貿易戰，觸發了中國的愛國情懷高漲，只會讓中國更團結，更好「建設中國」。

隨著白登聲勢逐漸看漲，中國網民又為白登取了「拜振華」的中文名字，「振華」有振興中華的寓意；「拜」字是因為白登在中國被譯為「拜登」。分析人士稱，中國民眾認為白登對華立場沒有川普強硬，因此稱他為「拜振華」，希望白登勝選後可以改善中美關係。

除了社交平台，中國網民及股市投資民眾也為「川建國同志」和「拜振華同志」的相關概念股分別取了「川大智勝」和「登雲股份」兩個名字。「川普概念股」指的是認為川普會勝出的人，將目光投向這支主營業務為航空與空管、虛擬現實(VR)和增強現實(AR)和「人工智能」的股票；而「登雲股份」則是一家專注於汽車發動機進排氣門系列產品的研發、生產與銷售的公司發行的股票。

由於民調及目前開票結果顯示白登獲勝優勢更大，在此背景下，中國的A股股民判斷川普獲勝機率可能更大，於是「川大智勝」飆漲7%，「登雲股份」漲幅仍維持在1%左右。有網民評論這是「玄學」買股，A股真是幽默；也有人批評散戶買股太隨意，「一個嚴謹、求實的市場，竟有人搞出了小範圍的大眾娛樂項目」。

另自由亞洲電台報導，美國總統大選開票引發中國網路熱議，中國主管意識形態部門已開始限制民眾對美國總統選舉的輿論走勢，並向各個媒體和網路平台發出引導輿論的指示。其中包括不得擅自轉載外媒、不得跟緊報導；媒體評論文章「不得激化過激情緒」，以及網絡互動平台要嚴防煽動反美言論。有網民認為這是官方為了避免中國民眾受美國思惟影響所採取的措施。