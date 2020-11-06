4到9月…中國學生赴美簽證 因疫大減99%

因為新冠疫情的關係，今年赴美留學的中國學生大減。(取材自微信)

由於突如其來的新冠疫情，世界各地學生向美國 申請簽證量均急劇下降，但中國降幅最為突出。今年4月至9月，美國向中國學生簽發808張F-1學生簽證 ，相較去年同期的9萬0410張，同比驟降99%。

觀察者網據日經新聞報導，在美國的國際學生中，中國學生占比最大約為30％。然而，今年4月至9月間，該機構每個月分別向中國申請人發出17張、7張、8張、145張、363張、268張F-1學生簽證。

美國國務院數據顯示，在這期間，美國向印度學生簽發的F-1學生簽證同比減少88％，日本下降87％，南韓下降75％，墨西哥下降60％。

報導指出，今年以來，中國赴美留學生的境地變得愈發艱難。一方面，美國國內針對亞裔的種族歧視在疫情期間陡增；另一方面，川普政府對中國留學生 實施簽證限制，其中牽涉數起間諜活動的指責。

在疫情期間，身處美國的華裔及其它亞裔面孔頻頻遭到言語和身體上的惡毒攻擊。然而，川普使用「功夫感冒」和「中國病毒」的術語，更是加劇了美國社會中的仇外情緒。

今年5月，白宮政府網站發布公告，禁止與中國軍方有關，持F簽（學生簽證）和J簽（訪問學者簽證）的中國留學生和學者入境美國，不包括本科生。9月，美方又吊銷了超過1000名中國留學生和學者的簽證。

報導稱，中國外交部發言人趙立堅對此曾回應，美方應該立即停止利用各種藉口對在美中國留學生的無端限制和打壓。美方採取的錯誤言行，給中美正常人文交流與人員往來帶來嚴重消極影響。